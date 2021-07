Das Wasserkraftwerk Gersthofen als Meilenstein der Stromgeschichte

Plus Die Elektrifizierung der Region begann vor 120 Jahren mit dem Wasserkraftwerk Gersthofen. Damals besuchte Bayern-Prinz Ludwig die Baustelle. Wann in Augsburg das elektrische Zeitalter eingeläutet wurde.

Am 13. Mai 1901 besuchte Bayern-Prinz Ludwig die Baustelle des Wasserkraftwerks bei Gersthofen. Prinzregent Luitpold war von 1886 bis 1912 Bayerns "Königs-Ersatz" und zu diesem Zeitpunkt 80 Jahre alt. Er schickte deshalb seinen Sohn Prinz Ludwig als hochrangigen Vertreter des Königshauses nach Gersthofen, um die herausragende technische Entwicklung öffentlich anzuerkennen.