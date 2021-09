Augsburger Geschichte

In der Margaretenstraße in Augsburg wurde der Weg für die Straßenbahn frei

Das Schwibbogentor und die Stadtmauer von der einstigen „Feindseite“ gesehen. Sie wurden 1867 abgebrochen. An dieser Stelle verläuft die Margaretenstraße.

Plus Jahrzehntelang musste die Straßenbahn auf dem Weg Richtung Haunstetten Umwege in Kauf nehmen – der direkte Weg war zu eng. Ihn befahrbar zu machen, war ein Langzeitprojekt.

Von Franz Häussler

Die alte Straßenbahnlinie 6 nach Hochzoll wurde 1960 eingestellt. Busse ersetzten die Tram 50 Jahre lang. 1988 begann eine Rückbesinnung auf die ökologischen und verkehrsmäßigen Vorteile des Schienen-Nahverkehrs in Augsburg. Das führte zur Wiederbelebung der „Sechser“. Sie stand unter dem Slogan „Mobilität auf neuen Gleisen“. Sie werde „auf eigenem Gleiskörper, staufrei und unabhängig vom Autoverkehr mit optimalem Anschluss an alle Straßenbahnlinien“ verkehren. So hieß es im September 2006 bei der Vorstellung des Großprojekts „Mobilitätsdrehscheibe Augsburg“.

