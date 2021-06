Augsburger Geschichte

Kriegsschutt lieferte das Baumaterial fürs Augsburger Rosenaustadion

Plus Vor 70 Jahren wurde das Rosenaustadion in Augsburg eingeweiht. Wie es aus Schutt des Bombenkriegs gebaut wurde und warum viele Sportfunktionäre dagegen waren.

Von Franz Häußler

Das Rosenaustadion steht seit September 2014 in der Denkmalliste. Das heißt: Es darf baulich nicht mehr grundlegend verändert werden. Das Rosenaustadion steht als Sportarena der frühen 1950er-Jahre unter besonderem Schutz. Das Stahlbeton-Tribünendach war ein technisches Novum. Das Rosenaustadion ist "Erdstadion" - im Gegensatz zur "WWK-Arena", dem 2009 in Betrieb genommenen FCA-Stadion. Es wurde als Hochbau auf einer ebenen Fläche errichtet. Das Rosenaustadion ist in einen teils natürlichen, teils künstlich geschaffenen Hang eingebettet.

