Luftfahrt-Geschichte: Augsburger Ballon-Giganten in aller Welt

Luftfahrt-Historie in Augsburg um 1910: An langen Tischen nähen und kleben Frauen in einer Halle der Ballonfabrik Riedinger Ballon- und Luftschiffhüllen.

Plus Ballonbau Wörner fertigt seit vielen Jahren Ballone und Luftschiffe im Stadtteil Oberhausen. Bald zieht das Unternehmen aufs Flughafen-Areal.

Von Franz Häußler

Seit 1897 werden in Augsburg Gasballone gefertigt, seit 1902 entstehen auch Hüllen für Luftschiffe. Die von Gas getragenen Luftfahrzeuge begründeten Anfang des 20. Jahrhunderts den Ruf Augsburgs als Luftfahrtstadt. Erst 1917 begann in Augsburg der Flugzeugbau. In Augsburg entstehen noch immer Flugzeugsegmente. Dass auch Ballone und Luftschiffe aus Augsburg in aller Welt abheben, ist nur Insidern geläufig. Ballonbau Wörner fertigt sie.

