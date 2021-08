Augsburger Geschichte

12:00 Uhr

Von Augsburg aus ging es mit einem Ballon bis in die Stratosphäre

Plus Am 27. Mai 1931 stieg ein Ballon in die Stratosphäre auf. Der Höhenrekord von Auguste Piccard und Paul Kipfer war ein Meilenstein in der Erforschung der Erdhülle.

Von Franz Häußler

Passagierflugzeuge überqueren bei Langstreckenflügen in mehr als 12.000 Meter Höhe die Kontinente. Von den lebensfeindlichen Bedingungen außerhalb des Flugzeugs ist im Inneren nichts zu bemerken. Die Temperatur beträgt in solchen Höhen rund minus 50 Grad, Luftdruck und Sauerstoff sind gering. Darüber ist man in unserer hochtechnisierten Zeit genauestens informiert. Kaum jemand denkt daran, dass die Erkundung dieser Höhenregionen ursprünglich nur durch waghalsige Pioniere mit Hilfe von Gasballonen erfolgte.

