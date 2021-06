Augsburger Geschichte

30.05.2021

Von der Sonnen- zur Schlaguhr: Wie sich in Augsburg die Uhren verändert haben

An der Ulrichsbasilika befindet sich seit 1601 eine Sonnenuhr. Im Turm gibt es seit 1402 ein mechanisches Uhrwerk mit Schlagglocke

Plus Lange Zeit gab es in Augsburg nur Sonnenuhren als Zeitmesser. 1364 erhält der Perlachturm die erste mechanische Schlaguhr. Der Stundenschlag gewann im Alltag zunehmend an Bedeutung.

Von Franz Häußler

Das Smartphone zeigt die sekundengenaue Uhrzeit an. Am Computer-Bildschirm läuft eine Zeitanzeige mit. Die Armbanduhr und die Wanduhr haben vielfach ausgedient. Bei Kirchturmuhren ist nachts das Schlagwerk ruhiggestellt. Glockenschläge zur Schlafenszeit werden als störend empfunden. Die „laute“ Uhr hat ihre einstige Aufgabe und ihre Faszination verloren. Das war mal völlig anders: Auf Schlaguhren war man sehr stolz, und man liebte sie im Wohnzimmer.