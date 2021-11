Augsburger Geschichte

Wasserkraft: Wie Augsburger Turbinen an Flüssen als Ökomotoren arbeiten

Einbau einer 47 Tonnen schweren Kaplan-Turbine im Rohbau des Wasserkraftwerks im Hochablass-Wehr am 17. September 2013.

Plus Wasserturbinen sind seit 1839 in Augsburg in Betrieb. Sie verrichten ihre Arbeit im Verborgenen. Die Singold, der Lech und die Wertach erzeugen Strom.

Von Franz Häußler

Umweltfreundlich erzeugte Elektrizität soll Atom und Kohle als Primär-Energien ablösen. Wasser zählt zu den als ökologisch eingestuften Energieträgern. Die gewaltigen Wasserkraftanlagen von Kaprun in Österreich gelten vielfach als Vorbild. Sie demonstrieren, wie „Wasserstrom“ in großer Menge erzeugbar ist. Touristen aus aller Welt bestaunen zuvörderst gewaltige Staumauern von künstlichen Seen ebenso wie die Hochgebirgskulisse rundherum.

