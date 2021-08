Wie die Augsburger Hallstraße vom Klostergarten zur Verkehrsachse wurde

Plus Damit das neue Zollhaus 1808 zugänglich wurde, musste ein Loch in die Augsburger Stadtmauer gebrochen werden: das Halltor. Heute hat man mit der Hallstraße einiges vor.

Am 6. November 1808 war die neue königlich-bayerische „Güter-Niederlage für alle versteuerbaren, auf Achse ankommenden und abgehenden Waren“ im Garten der Katharinenklosters betriebsbereit. Das 1802 aufgehobene Dominikanerinnerkloster ist jetzt das Holbein-Gymnasium und die einstige staatliche Zollhalle ein Schulgebäude des Gymnasiums. Zwischen den Schulbauten verläuft die Hallstraße. Sie hat eine bewegte Geschichte.