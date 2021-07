Augsburger Geschichte

07:00 Uhr

Windböe fällte eine große Weide am Branntweinbach

Der bizarr wirkende geöffnete Wurzelstock der über den Branntweinbach geworfenen Weidenstämme gibt Einblick in das vielfältige Innenleben.

Plus Der mehrstämmige Baum in der Hammerschmiede war wohl 80 Jahre alt. In dem hohlen Wurzelstock kam eine wuselnde Tierwelt zum Vorschein.

Von Franz Häußler

Der Branntweinbach beginnt am Nordrand der Hammerschmiede, wenige Meter von der Neuburger Straße entfernt. Diese ist seit Urzeiten eine Fernstraße. Im ersten amtlichen Vermessungsplan von 1808 wird sie als "Landstraße von Augsburg nach Neuburg" bezeichnet, 1846 als "Straße nach Eichstädt". Auch der Branntweinbach ist in diesen Plänen verfolgbar. Zwei Quellbäche bildeten seinen Ursprung bei der "Hammerschmiede". Auch sie ist in den historischen Plänen eingezeichnet.

