vor 20 Min.

Augsburger Grüne: Die Doppelspitze steht fest

Verena von Mutius-Bartholy und Peter Rauscher bilden das Führungsduo

Die Augsburger Stadtratsfraktion der Grünen hat bei ihrer konstituierenden Sitzung am Samstag ihren Fraktionsvorstand neu strukturiert. Sie setzen auf eine Doppelspitze: Zu den neuen Fraktionsvorsitzenden wurden Verena von Mutius-Bartholy und Peter Rauscher gewählt. Von Mutius-Bartholy gehört dem Stadtrat seit 2008 an. Rauscher ist neu im Stadtrat. Der Sprecher der Augsburger Grünen wird aufgrund seiner langjährigen Basisarbeit parteiintern sehr geschätzt. Als Stellvertretung fungieren künftig Pia Haertinger, die beim Sozialverband SKM arbeitet, und Universitätsdozent Deniz Anan. Haertinger werden Chancen eingeräumt, künftig das Sozialreferat zu besetzen.

Der Koalitionsvertrag zwischen der CSU und den Grünen stehe für einen Aufbruch für Augsburg, so die neuen Fraktionsvorsitzenden. Es sei ein Plan, der Augsburg nachhaltig, klimafreundlich und zukunftsfähig aufstellen werde, heißt es in einer Mitteilung.

Den Mitgliedern der Stadtratsfraktion der Grünen sei es wichtig, dass dieser Plan intensiv, gemeinschaftlich und sachorientiert umgesetzt werde.

„Deshalb freuen wir uns, dass wir in der Fraktion und auch im Vorstand eine gute Mischung aus neuen und erfahrenen Stadträten haben, die viele Themenfelder abdecken und mit ihren unterschiedlichen Hintergründen die Teamarbeit in unserer Fraktion bereichern“, betonen Verena von Mutius-Bartholy und Peter Rauscher nach ihrer Wahl am Samstag. (AZ, ziss)

