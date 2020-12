19:00 Uhr

Augsburger Integrationsbeirat: Ex-Vorsitzender vor Gericht

Plus Der ehemalige Vorsitzende des Integrationsbeirats steht wegen Volksverhetzung vor Gericht, wird aber freigesprochen. Allerdings gibt es für das Urteil eine besondere Begründung.

Von Michael Siegel

Juristischer Erfolg „durch die Hintertür“ für Maximilian Rothermel, den ehemaligen Vorsitzenden des Augsburger Integrationsbeirats: Der 53-jährige Künstler und Moderator wurde jetzt in zweiter Instanz vom Augsburger Landgericht vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Dabei urteilte das Gericht nicht über den Inhalt seiner Äußerungen, sondern über die Weise, in der dieser Inhalt zur Anzeige gelangt war. Dem Angeklagten bleibt somit die Zahlung einer zuvor vom Amtsgericht verhängten Geldstrafe von 1750 Euro erspart.

Die palästinensisch-stämmige Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei, Sawsan Chebli, sei "wie alle Palästinenser machthungrig, geldgeil, größenwahnsinnig, aggressiv, dummdreist, brutal, grausam, herrschsüchtig, rassistisch, menschenverachtend". Derart hatte es der Angeklagte am 24. Januar 2019 in einem Beitrag auf einer Facebook-Seite einer anderen Nutzerin geschrieben. Rothermel hatte SPD-Politikerin Chebli als „rotgrüne Neofaschistin“, Spalterin, Kriegstreiberin und Brandstifterin bezeichnet.

Der Angeklagte bestritt diese Behauptungen vor Gericht nicht, beklagte aber die Weise der Veröffentlichung, aufgrund derer die anonyme Anzeige erstattet worden war. Rothermel hatte seinen Post nach eigenen Worten nach rund 24 Stunden wieder entfernt, da war er aber schon - offenbar in Auszügen – auf einer anderen Seite zu lesen gewesen.

Volksverhetzungs-Prozess: Richterin spricht von Angriff auf die Menschenwürde

Für diesen sogenannten Re-Post war der heute 53-Jährige, der derzeit nach eigenen Angaben als Verkaufsmitarbeiter arbeitet, angezeigt worden. Und er war im Juni in erster Instanz vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 1750 Euro verurteilt worden. Er habe, so die Amtsrichterin in ihrem Urteil, Palästinenser beschimpft und verleumdet. Die Richterin hatte von einem Angriff auf die Menschenwürde der Palästinenser gesprochen und den Vorwurf der Volksverhetzung als rechtlich erfüllt angesehen. Durch die Angriffe auf Chebli sei kein satirischer Bezug erkennbar, der Text sei ehrverletzend und herabsetzend. So rekapitulierte es jetzt Richterin Caroline Hillmann in der Berufungsverhandlung.

Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. Bild: Michael Hanschke, dpa (Archivfoto)

„Pointiert und ironisch“ nannte hingegen der Angeklagte auch jetzt wieder seine Äußerungen. Die „überspitzte satirische Darstellung und pikante Provokation“ müsse im Kontext der weiteren Einträge im Originalzustand gesehen werden. Durch die Weitergabe an einem anderen Ort habe seine, wie er meinte, kritische, aber nicht herabwürdigend gemeinte Bewertung nicht richtig erkannt werden können.

Maximilian Rothermel wegen Mangel an Beweismitteln freigesprochen

Vorsitzende Richterin Hillmann zielte im Freispruch ihrer Kammer auf eben jenen nicht mehr nachvollziehbaren Kontext des Beitrags ab. Hinsichtlich der Volksverhetzung erfolgte der Freispruch, „weil die erforderliche Würdigung des fraglichen Facebook-Posts im Gesamtkontext anhand der dem Gericht zur Verfügung stehenden Beweismittel nicht möglich war“ – unter anderem deswegen, weil der Original-Post durch den Angeklagten selbst bereits nach 24 Stunden wieder gelöscht worden war und nicht mehr zur Verfügung gestanden habe. Zudem habe bezüglich der angeklagten Beleidigung die fristgerechte Stellung des Strafantrags nicht aufgeklärt werden können.

Keine Aussagen macht das Urteil des Landgerichts über die strafrechtliche Bewertung des Inhalts der Aussagen Rothermels.

Tränen der Rührung beim Angeklagten und seine versichernde Nachfrage bei der Richterin legten nahe, dass er mit dem Urteil mehr als zufrieden war.

„Yes!!! Prozess gewonnen. Das Urteil: Angriff auf meine Menschenwürde und Beleidigung. Der Typ muss jetzt zahlen. Anzeigen lohnt sich.“ So hatte Sawsan Chebli im Juni auf Twitter auf das Urteil des Augsburger Amtsgerichts reagiert. Die SPD-Politikerin sieht sich im Netz immer wieder Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt, auf die sie auch selbst mit Anzeigen reagiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Rothermel war im Februar 2018 als Vorsitzender des Augsburger Integrationsbeirats zurückgetreten, nachdem er auf Facebook mehrfach islamkritische Beiträge geteilt hatte und damit in die Kritik geraten war. Mitglieder des Integrationsbeirats hatten sich damals über die Vorgehensweise und die Haltung Rothermels beklagt.

