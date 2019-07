vor 34 Min.

Augsburger Jazzsommer 2019: Bands im Programm

Der Augsburger Jazzsommer 2019 bringt in den nächsten Wochen wieder den Jazz nach Augsburg. Hier gibt es die Infos zu Bands und Programm.

Das Programm beim Augsburger Jazzsommer 2019 umfasst zwölf Konzerte. Die Bands treten dabei zum einen im Botanischen Karten auf. Dort gibt es vom 19. Juli bis zum 6. August an sechs Abenden Auftritte. Den Start macht das Pérez Cohen Potter Quintet.

Zum anderen gibt es aber auch Jazz im Brunnenhof am Zeughaus. Vom 14. Juli bis zum 11. August finden die Konzerte dort immer sonntags ab 11 Uhr statt. Los geht es mit den Jazzkids München.

Welche Bands gehören genau zum Jazzsommer 2019 in Augsburg? Wir geben hier einen Überblick über das Programm.

Augsburger Jazzsommer 2019: Bands und Programm im Botanischen Garten

Mittwoch, 10. Juli, 20 Uhr: Pérez Cohen Potter Quintet

Mittwoch, 17. Juli, 20 Uhr: Wolfgang Muthspiel Quintet

Freitag, 19. Juli, 20 Uhr: Harrycane Orchestra und Emil Brandqvist Trio (Doppelkonzert)

Mittwoch, 24. Juli, 20 Uhr: Christian Stock Trio & James Carter

Mittwoch, 31. Juli, 20 Uhr: Markus Stockhausen ‚Quadrivium‘

Dienstag, 6. August, 20 Uhr: Kenny Barron Trio

Auch Regen hält die Musiker im Botanischen Garten nicht auf: Diese Konzerte beim Jazzsommer 2019 in Augsburg finden dann aber im dortigen Glashaus statt. Die Tickets lassen sich hier über diese Seite direkt beim Veranstalter kaufen. Sie kosten im Vorverkauf 25 und an der Abendkasse 27 Euro pro Konzert. Außerdem gibt es für 135 Euro Blockkarten für alle Konzerte im Botanischen Karten.

Jazzsommer in Augsburg: Programm und Bands am Zeughaus

Sonntag, 14. Juli, 11 Uhr: Jazzkids München

Sonntag, 21. Juli, 11 Uhr: Allotria Jazzband

Sonntag, 28. Juli, 11 Uhr: Illerdixie Dixielandband

Sonntag, 4. August, 11 Uhr: 12th Street Jazz Connection

Sonntag, 11. August, 11 Uhr: Swinging Oldtime Jazzband

Die Tickets für die Konzerte am Zeughaus lassen sich nur an der Tageskasse kaufen und kosten jeweils zehn Euro. Bei Regen spielen die Bands nicht im Brunnenhof, sondern in der Gaststätte. (sge)

