vor 19 Min.

Augsburger Kanutin Elena Apel siegt bei European Cup

Kajakspezialist Hannes Aigner vom AKV wird in Slowenien Dritter

Von Anna Faber

Erstes Rennen – erster Sieg: Elena Apel von den Kanu Schwaben Augsburg hat am vergangenen Wochenende den European Cup in Ljubljana, Slowenien, dominiert. In beiden Slalom-Kategorien, Kajak und Canadier, holte sie sich den Gesamtsieg. Hannes Aigner, Augsburger Kajak Verein, erkämpfte sich am Samstag den dritten Platz.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurden Medaillen in allen Disziplinen ermittelt. Am Ende stand ein Gesamtsieger in jeder Kategorie fest. Dass Apel in Topform ist, bewies sie vor allem am ersten Tag, als sie im Canadier mit über elf Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten siegte. „Im Ziel musste ich Freudentränen verdrücken, weil ich damit nicht gerechnet hätte“, sagte die 21-Jährige. Am Sonntag wurde sie im gleichen Boot Zweite. Im Kajak erkämpfte sie sich am ersten Tag den dritten Platz, am Sonntag triumphierte sie hier erneut. Am Ende bedeutete das für die Sportsoldatin in beiden Disziplinen den Gesamtsieg. Damit ließ sie sogar die amtierende Weltmeisterin Eva Tercelj hinter sich. Und das, obwohl sie das erste Mal auf der anspruchsvollen Wildwasserstrecke paddelte.

Kajakfahrer Hannes Aigner zeigte mit seinem dritten Platz, dass auch er in diesem Jahr international mithalten kann. Er sei glücklich, dass er seinen ersten Wettkampf nach längerer Zeit auf dem Podium beenden konnte. Am nächsten Tag musste er sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Den Gesamtsieg im Kajak holte sich der Favorit aus Slowenien, Peter Kauzer. Die Slowenen hatten gleichzeitig ihre Qualifikation für die Europameisterschaft in Prag im September.

Seit den Australian Open im Februar hatten Apel und Aigner keine Rennen mehr bestritten.

Themen folgen