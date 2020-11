vor 16 Min.

Augsburger Kosmetik-Unternehmen Dr. Grandel mehrfach ausgezeichnet

Das Augsburger Kosmetik-Unternehmen Beautyness Company Dr. Grandel ist erneut mehrfach für seine Produkte ausgezeichnet worden.

Das Augsburger Kosmetik-Unternehmen Beautyness Company Dr. Grandel ist beim von der Fachzeitschrift Beauty Forum ausgerufenen "Stars Award" mit verschiedenen Auszeichnungen bedacht worden. In sechs Kategorien trat das Familienunternehmen an und sicherte sich überall einen Platz unter den ersten drei. Im Bereich Skincare (Hautschutz) wurde die Grandel Hyaluron Refill Cream sogar zum besten Produkt gewählt.

Geschäftsführer Gabriel Duttler und Markenbotschafterin Ariane Grandel haben Grund zur Freude. Das Unternehmen holte sechs Auszeichnungen beim Beauty Forum Stars Award. Bild: Dr. Grandel Gmbh

Augsburger Kosmetik-Unternehmen Dr. Grandel ausgezeichnet

Auch in den Unternehmensrubriken Image, Nachhaltigkeit und Service gab es zweite und dritte Plätze im Ranking. „Die Auszeichnungen sind einmal mehr eine Bestätigung für unser Tun und motivieren uns für die Zukunft. Gerade in diesen Zeiten“, freut sich Markenbotschafterin Ariane Grandel. Insgesamt hatten 68.000 Teilnehmer online abgestimmt. In das Ergebnis flossen aber auch Aspekte aus der Marktforschung ein. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen