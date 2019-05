07:00 Uhr

Augsburger Legende Anna Lang feiert ihren 108. Geburtstag

Anna Lang ist die zweitälteste Bürgerin von Augsburg. Die Lechhauserin blickt auf 108 bewegte Jahre zurück.

Von Stefanie Schoene

In Augsburg ist sie eine Legende. Seit 55 Jahren ist sie Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. 2014, im Kommunalwahlkampf, lächelte sie mit Oberbürgermeister Kurt Gribl von Plakaten der Stadt. Der Bayerische Rundfunk drehte einen Film über sie, da war sie 105. 1911 in Lechhausen geboren, besuchte Anna Lang zunächst eine Klosterschule, wuchs auf einem Hof etwa 20 Kilometer von Augsburg auf. Ihr Vater wurde zum Ersten Weltkrieg eingezogen, die Mutter war Magd, und auch sie selbst half auf einem Bauernhof aus. Als sie 16 war, brachte ihr Stiefvater sie zum Geldverdienen in die Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg.

Feier im Familienkreis

Augsburg von der mageren Bezahlung, dem Stress, Staub und dem ungeheuren Lärm der 3000 klappernden Webstühle im Saal. Bis zu 20 der riesigen Maschinen konnte sie gleichzeitig bedienen. Um die Bedingungen zu verbessern, engagierte sie sich früh bei der SPD. In ihrer Freizeit las sie Gedichte, spielte Theater in der Wirtschaft unter ihrer Wohnung. Weil sie in der NS-Zeit dem Führer keine zusätzliche Arbeitsstunde leisten wollte, wurde sie strafversetzt. Dann entschied die Mutter, sie mit dem Kollegen Hans zu verheiraten, und 1940 kam Tochter Karin auf die Welt. Sie schlagen sich durch die Kriegszeiten, Hans wird eingezogen, verliert ein Auge und arbeitet nach Kriegsende bis zu seiner Rente bei MAN. Er stirbt 1992.

Wie Anna Lang sagt, beginnt sie ab da zu leben und zu reisen. Italien, Tunesien, Kreuzfahrten. Seit ihrem 99. Geburtstag verbrachte die lebenslustige Frau, die in Lechhausen lebt, zuletzt ihre Geburtstage in Bad Wörishofen. In diesem Jahr wird sie den 108. Geburtstag mit ihren engsten Angehörigen, unter anderem ihrer Tochter, in Augsburg feiern. Die älteste Augsburgerin, Isabella Paneutz, war am 12. April 108 Jahre alt geworden.

Mit 105 Jahren auf dem Plärrer

Viele Augsburger dürften ein Foto von Anna Lang besonders in Erinnerung sein. Die Seniorin hatte mit 105 Jahren noch ins Kettenkarussell auf dem Plärrer gesetzt. „Herrlich ist es, fast wie Fliegen“, sagte sie damals. Schon als Kind liebte sie den Plärrer. Anfang der 1920er-Jahre besuchte sich zum ersten Mal das Volksfest.

