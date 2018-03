21:45 Uhr

Augsburger Michael Rauscher kämpft bei DSDS um Einzug in die Live-Shows

Michael Rauscher aus Augsburg überzeugte die Jury beim Auslands-Recall in Südafrika. Der Fliesenleger bekam Tipps von Dieter Bohlen und sang sich in die nächste Runde.

Michael Rauscher ist einer von 24 Kandidaten, die es bei DSDS bis in den Auslands-Recall geschafft haben. So erging es ihm in der ersten Runde.

Von Oliver Bosch

Vergangene Woche fiel Michael Rauscher ein Stein vom Herzen: Der Augsburger kam in der ersten Woche des DSDS-Auslands-Recalls eine Runde weiter. Er darf seinen Traum von einer Karriere als Musiker weiter träumen. Zusammen mit 23 Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" kämpft der Fliesenleger seit vergangenem Samstag in Südafrika um die Tickets für die Live-Shows.

Michael und die anderen Kandidaten der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" sind im Pilanesberg Nationalpark, im Norden Südafrikas, untergebracht. Schon die Fahrt von der Lodge zum Auftrittsort mitten in der Wildnis wurde zur spannenden Safari mit Giraffen, Springböcken und jeder Menge Nilpferden. Michael konnte es im Safari-Jeep nicht fassen: "Ich sehe überall Hippos!" Die gefährlichen Randgäste erwiesen sich zu Beginn als Spielverderber. Die Schwergewichte im Wasser fühlten sich von den Fremden gestört und gaben deutliche Warnsignale. Drehstopp!

Erst als sich die Dickhäuter entspannten, durften die Kandidaten aus den Fahrzeugen steigen. Die Ranger gaben den Drehort wieder frei. Es ging los. Pfadfinder Lukas Otte, Fliesenleger Michael Rauscher und Student Sven Lüchtenborg eröffneten den Recall in Südafrika mit ihrem Auftritt zu Wincent Weiss' "Musik sein". Pfadfinder Lukas schwörte die Gruppe noch ein: "Wir kriegen das hin." Speziell zu Michael sagte er: "Und Du Großer kannst Deinen Sch.... Text".

Das sind die Gewinner aus 14 Staffeln DSDS 1 / 14 Zurück Vorwärts Alexander Klaws (1. Staffel, 2002/2003)

Elli Erl (2. Staffel, 2003/2004)

Tobias Regner (3. Staffel, 2005/2006)

Mark Medlock (4. Staffel, 2007)

Thomas Godoj (5.Staffel, 2008)

Daniel Schuhmacher (6. Staffel, 2009)

Mehrzad Marashi (7. Staffel, 2010)

Pietro Lombardi (8. Staffel, 2011)

Luca Hänni (9. Staffel, 2012)

Beatrice Egli (10. Staffel, 2013)

Aneta Sablik (11. Staffel, 2014)

Severino Seeger (12. Staffel, 2015)

Prince Damien (13. Staffel, 2016)

Alphonso Williams (14. Staffel, 2017)

Michael Rauscher behielt im Auslands-Recall von DSDS die Nerven

Der 20-jährige Augsburger beruhigte: "Ich kann meinen Text. Sonst bin ich draußen. Viel Glück uns allen. Wir werden alle weiterkommen." Wie recht Michael mit seiner Aussage hatte, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Er und seine Gesangspartner mussten zuerst Nervenstärke beweisen. Schließlich lauerten überall im Wasser Flusspferde und Schlangen im hohen Gras. Sicherheitshalber geleitete Ranger Duffy die DSDS-Kandidaten vor die Jury. Pop-Titan Dieter Bohlen flachste in Richtung des Wildhüters: "Links außen ist weiter. Weiß nur nicht, ob es mit dem Alter noch so alles hinkommt".

Danach mochte der Pop-Titan wissen, wie das nächtliche Üben verlief. Michael antwortete zuversichtlich: "Es ging gut. Wir kamen total gut miteinander aus". Daraufhin setzte Bohlen die Truppe gewaltig unter Druck: "Wir haben für euch einen Song, den kann man echt schaffen. Deshalb erwarte ich von Euch eine überdurchschnittliche Leistung." Michael eröffnete mit seiner sonoren Stimme gefühlvoll den Song.

Pop-Titan Dieter Bohlen gab Fliesenleger Rauscher Tipps

Auch seine Mitstreiter lieferten ab. Die drei Jungs harmonierten einwandfrei und bewiesen, dass sich die harten Proben gelohnt hatten. Vor allem Lukas war nach Meinung von Dieter Bohlen der beste der Drei. Michael brillierte laut dem Hitproduzenten als Zweitbester, was vor allem an einer Sache lag: "Du hast so ein bisschen was von meinem vierjährigen Sohn. Der kann sich nicht so richtig lange konzentrieren. Du hast mich einmal im Lied so verliebt angekuckt. Da habe ich diesen verliebten Blick erwidert - und schwupp, warst du auf einmal aus dem Text raus. Ich weiß, dass ich sehr erotisch auf Menschen wirke. Aber du darfst dich - ob ich nun böse gucke oder lache - du darfst dich durch nichts ablenken lassen. Du hast auch eine sehr überzeugende Leistung gebracht. Lass' dich einfach nicht ablenken. Sei ganz bei dir beim Singen."

Michael Rauscher ist eigentlich Fliesenleger. Falls es bei DSDS nicht mehr weitergeht, kann der Augsburger immer noch im Betrieb seines Vaters weiter arbeiten. Bild: Silvio Wyszengrad

Michael nahm die Analyse vom Oberjuror erleichtert auf. Ella Endlich schloss sich dem Lob an: "Ich fand das gar nicht übel. Ich glaube mit einer anderen Nummer wäre das leichter für dich gewesen. Ansonsten fand ich das eine ganz gute Leistung."

Sven bekam die meiste Kritik der Jury ab. "Da kam irgendwie nichts besonderes rüber." In der Gruppe ging er nach Meinung von Glasperlenspiel-Sängerin Carolin unter. Jury-Kollege Mousse T. sah das ganz anders und bewertete die Performance des Studenten höher als die vom Augsburger Michael Rauscher: "Michael hat eine tolle sonore Stimme, technisch aber nicht so gut wie Sven."

Michael Rauscher darf seinen Traum bei DSDS weiterträumen

Nach dem Auftritt war der Augsburger Fliesenleger weiterhin nervös: "Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Diese Spannung: Wir wissen die Ergebnisse noch nicht. Wir wissen noch nicht, sind wir weiter, sind wir nicht weiter."

Das ist DSDS 1 / 4 Zurück Vorwärts "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) zählt zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen.

Die letzte DSDS-Staffel 2016 sahen laut RTL im Schnitt 4,1 Millionen Zuschauer.

Die neue Staffel beginnt am 4. Januar 2017 mit den Castingshows.

Die Jury besteht aus Dieter Bohlen, Schlagerstar Michelle, Scooter-Sänger H.P. Baxxter und YouTube-Star Shirin David.

Die Bedenken lösten sich in Luft auf, als die Jury am Ende das Ergebnis verkündete und alle drei Jungs im Auslands-Recall eine Runde weiter ließ.

Während Michael Rauscher seinen Traum von der Karriere als Sänger weiterträumen darf, ist für sechs Kandidaten das Abenteuer "Deutschland sucht den Superstar" zu Ende. Darunter sogar die beiden Goldenen-CD-Kandidaten Mitch und Chantal. Michael Rauscher übt unterdessen fleißig weiter. In der nächsten DSDS-Show am Samstag, 31. März, um 20.15 Uhr greift er wieder zum Mikrofon.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen