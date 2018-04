23:11 Uhr

Augsburger Michael Rauscher kommt in erster DSDS-Live-Show weiter

"Hulapalu" von Andreas Gabalier sang Michael Rauscher in der ersten Live-Show von DSDS 2018 - und überzeugte damit Jury und offensichtlich auch die Zuschauer.

Mit "Hulapalu" von Andreas Gabalier hat sich der "singende Fließenleger" aus Augsburg in die nächste Runde gesungen. Gleich als Erster startete Michael Rauscher in die erste Live-Show von DSDS 2018. Von der Jury erntete der Augsburger viel Lob. Und auch beim Publikum zuhause kam der 20-Jährige offenbar gut an.

"Volltreffer" nannte Juror Dieter Bohlen den Auftritt des Augsburgers und gab einen Einblick in das Vorfeld der Show. Denn Michael Rauscher habe der Titel gar nicht gefallen, als ihm gesagt habe, dass er "Hulapalu" singen solle. Umso mehr war das DSDS-Urgestein am Samstagabend von dem Auftritt überzeugt. Auch mit den hohen Tönen habe Rauscher dieses Mal keine Probleme mehr gehabt - ganz im Gegensatz zum Recall in Afrika, in dem Bohlen das noch kritisiert hatte.

DSDS 2018: Michael Rauscher erntet viel Lob von der Jury

Bereits bei seinem ersten Auftritt der aktuellen Staffel überzeugte Michael Rauscher die Jury. Durch die Vorentscheidungen kämpfte er sich souverän, nur gegen Ende des Recalls in Südafrika wurde es kurzzeitig eng für den Augsburger. Mittlerweile ist er in der Show als der "singende Fließenleger" bekannt, da er diesen Beruf gelernt hat und auch gern bei der Arbeit singt. Vor der Show am Samstag sagte er im Interview mit unserer Redaktion: "Natürlich bin ich auch ein bisschen nervös. Den Auftritt sehen tausende Menschen im Fernsehen und meine ganze Familie schaut zu. Ich will niemanden enttäuschen und werde mein Bestes geben. Aber ich glaube, meine Mutter ist aufgeregter als ich." (Hier zum kompletten Interview. )

Aufgeregt hätte sie nicht sein müssen, denn es hat alles geklappt. "Du bist der hübscheste Fliesenleger, den ich je gesehen habe", gestand Musical-, Pop- und Schlagersängerin Ella Endlich. Produzent und DJ Mousse T. gefiel besonders, dass Rauscher "leicht wie der Hermes gehüpft" sei.

Noch acht Kandidaten bei DSDS 2018 im Rennen

Ebenfalls "sehr gut gefallen" hat Carolin Niemczyk, Sängerin der Band Glasperlenspiel, der Auftritt. "Die Bühne steht dir gut", fand sie.

Acht Kandidaten sind nun noch im Rennen. Am Samstagabend mussten sich Emilija Mihailova und Isa Martino verabschieden. Für sie reichte es nicht in die nächste Runde.

An den kommenden beiden Samstagen (21. und 28. April) geht es mit den Live-Mottoshows weiter. Am Samstag, den 5. Mai, steigt das große Finale. Mit Augsburger Beteiligung? Dieses Wochenende hat Michael Rauscher einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht. (mst-)

