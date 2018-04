12:03 Uhr

Augsburger Michael Rauscher schafft es bei DSDS unter die Top 10

Michael Rauscher im Freudentaumel: Er ist bei den vier DSDS-Liveshows dabei. Der Augsburger lieferte sich am Samstag ein spannendes Gesangsduell.

Von Oliver Bosch

Das Recall-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) im Amphitheater des Luxushotels "The Palace Of The Lost City" in Südafrika dürfte Michael Rauscher wohl nie vergessen. Vor über 500 einheimischen Gästen musste sich der Augsburger mit Kandidat Lukas Otte gesanglich duellieren. Nur der jeweils Bessere der insgesamt acht Duelle an diesem Abend sollte sich laut neuer DSDS-Regel für die Live-Motto-Shows der Castingsendung qualifizieren.

Als der schwäbische Fliesenleger mit seinem Gegner zum Gesangs-Battle vor die Jury trat, sprach ihn die auf seine Textsicherheit an. Hatte er in der Vergangenheit doch seine Probleme beim Text. Michael war diesbezüglich zuversichtlich. Pop-Titan Bohlen flachste: "Komm, der hat gerade noch auf dem Klo gesessen und den Text gelernt. Aber das klappt jetzt. Das muss klappen!" Der DSDS-Chef gab dem 20-Jährigen noch einen wichtigen Tipp: "Guck mich nicht immer so an. Und vor allem nicht beim Singen. Da kommst du nachher nur wieder raus."

Der Augsburger Michael Rauscher hat es bei "Deutschland sucht den Superstar" geschafft: Ab Samstag, 14. April, kämpft er in vier Live-Motto-Shows um die Sängerkrone. Bild: MG RTL D / Stefan Gregorow

Der Schwabe hielt sich nicht daran, behielt aber trotzdem die Ruhe. Die ersten Takte gehörten dem Augsburger. Mit seiner Darbietung hängte er die Latte für Konkurrent Lukas Otte hoch. Der ließ sich nicht aus der Spur bringen und legte ebenfalls eine gute Leistung hin. Das Publikum war von beiden Sängern begeistert - die Jury war nicht so überzeugt. Mousse T. kritisierte: "Michael, deine Stimme ist dick und fett und satt. Passt zu deiner Statur richtig gut. Aber gesanglich hat mich das heute nicht so richtig überzeugt."

Dieter Bohlen zu Michael: "Deine Stimme ist wirklich klasse!"

Glasperlenspiel-Sängerin Carolin lobte und kritisierte zugleich: "Was war das wieder für ein fetter Freestyle im Text hier. Irgendwie, irgendwas. Fantasiesprache - egal! Du bist aber auch so geil. Das hat dich nicht aus der Ruhe gebracht. Irgendwas gesungen. Megacool."

Auch Oberjuror Bohlen war nicht hundertprozentig zufrieden: "Michael, als du angefangen hast, die Strophe, das war mega. Die Stimme klang so dick und fett. Das war wirklich klasse! Aber dann kam der Refrain. Und sobald das so ein bisschen nach oben geht, dann merkt man schon deine Schwierigkeiten, die du da hast. Aber deine Stimme ist wirklich klasse!"

Für Michael folgten Momente der Ungewissheit. Zumal Lukas von Hitproduzent Dieter Bohlen ein Riesenlob bekam: "Dein Gefühl ist okay, du hast unglaublich Power in deiner Stimme." Ein Hoffnungsschimmer bis zur Urteilsverkündung blieb Fliesenleger Michael durch Bohlens abschließende Worte zur Performance: "Es ist wahnsinnig schwer für mich zu sagen, wer der Bessere ist. Kleine Pluspunkte, Lukas für dich. Schaun 'mer mal." Die Beiden dürften auf jeden Fall das engste Sing-Duell des DSDS-Abends abgeliefert haben.

Michael Rauscher zwingt DSDS-Jury zum Ändern der neuen Regel

Dieter Bohlen machte es später spannend: "Ja Leute, das war schwer. Eine ganz, ganz mega schwere Entscheidung für uns. Lukas, du bist ein Riesensänger. Du kommst mit in die Motto-Shows". Michael war die Enttäuschung anzusehen. Damit war er raus. Gefasst gratulierte er seinem Kontrahenten. Aber der Pop-Titan war noch nicht fertig: "Dann haben wir gesagt: du auch!"

Die Riesenüberraschung war damit perfekt. Denn nun waren alle Tickets für die Live-Shows vergeben. Trübe Aussichten für die verbliebenen beiden Kandidatinnen Janina und Emilija. Entsprechend geknickt traten sie vor die Jury. Grundlos, wie sich herausstellen sollte. Weil beide Sängerinnen ebenfalls abgeliefert hatten, zeigte sich das Jury-Quartett spendabel und zückte zwei Zusatztickets für die vier Motto-Shows.

Am Samstag, 14. April 2018, kämpfen nun die zehn besten Kandidaten um den Einzug ins DSDS-Finale.

