26.02.2021

Augsburger Mittelschulen informieren über den M-Zweig

An der Schiller-Schule in Lechhausen werden Klassen eingerichtet, die zur mittleren Reife führen.

Sechs Mittelschulen in Augsburg führen bis zur mittleren Reife. Wie Eltern und Schüler an den Informationsabenden teilnehmen können.

An der Mittelschule zur mittleren Reife: Seit geraumer Zeit steht begabten Mädchen und Jungen dieser Weg offen. In Kürze finden Informationsabende statt. Fünf Mittelschulen bieten den Mittlere-Reife-Zug (M-Zweig) an, der mit der Jahrgangsstufe 7 beginnt und in der 10. Klasse mit den Abschlussprüfungen endet.

Welche Mittelschulen in Augsburg für welches Einzugsgebiet zuständig sind

Für Schüler aus dem Einzugsgebiet der Hans-Adlhoch-Mittelschule, der Mittelschule Centerville-Süd und der Friedrich-Ebert-Mittelschule ist die Friedrich-Ebert-Schule, Friedrich-Ebert-Straße 18, in Göggingen zuständig. Telefon 0821/324-1060. Schüler aus dem Sprengel der Kapellen-, der Löweneck- und der Bärenkeller-Mittelschule lernen in der Kapellen-Schule, Kapellenstraße 20, in Oberhausen für den mittleren Bildungsabschluss. Die Telefonnummer lautet 0821/324-9930.

Der Mittlere-Reife-Zug für Lechhausen, Firnhaberau und Hammerschmiede befindet sich an der Schiller-Mittelschule in der Schackstraße 36 in Lechhausen. Telefon 0821/324-9675. Die Werner-von-Siemens-Mittelschule in der Neuschwansteinstraße 23 in Hochzoll (Telefon 0821/324-1090) besuchen auch Kinder aus dem Sprengel der Mittelschule Herrenbach sowie der St.-Georg-Mittelschule in der Innenstadt. Für das Hochfeld, für Haunstetten und das Univiertel ist die Albert-Einstein-Mittelschule in der Albert-Einstein-Straße 10 in Haunstetten zuständig. Telefonnummer 0821/324-9689.

Alle fünf Standortschulen halten am Dienstag, 9. März, um 19 Uhr für Eltern und Schüler des jeweiligen Verbundes um 19 Uhr einen Informationsabend für den Eintritt in die Klassen 7, 8 und 9 ab. Prisca Satzger-Pucher vom Staatlichen Schulamt empfiehlt, rechtzeitig vor dem Termin mit der zuständigen Schule Kontakt aufzunehmen. Wegen der Corona-Lage könne es sein, dass der an der Schule geplante Infoabend in virtueller Form stattfindet.

Online-Infoabend der Goethe-Mittelschule in Augsburg

Für die virtuelle Variante hat sich bereits die Goethe-Mittelschule in Lechhausen entschieden. Der Online-Infoabend für Seiteneinsteiger in die 10. Klasse und Interessenten für die Variante 9 plus 2 findet am Mittwoch, 10. März, um 19 Uhr statt. Die Zugangsdaten können angefordert werden per Mail an: goethe.ms.stadt@augsburg.de. (bau)

