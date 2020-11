vor 16 Min.

Augsburger Modelabel Life-Tree bietet T-Shirts aus Holzfasern an

Plus Das Augsburger Unternehmen Life-Tree hat Buchen als Lieferant für Naturfasern entdeckt. Was hinter der Idee steckt und wo sie herkommt.

Von Carolin Fest

Umwelt- und Naturschutz ist eines der großen Themen unserer Zeit. Proteste zum Schutz von Wäldern und Bäumen, wie die vom Augsburger Klimacamp organisierte Baumbesetzung in der Fuggerstraße vor einigen Wochen, sind keine Seltenheit. Aber nicht nur Organisationen und Umweltschützern sind unsere Wälder ein Anliegen, auch Unternehmen setzen auf den Baum als natürliches Thema und Rohstoff.

Augsburger Modelabel setzt auf Lenzing-Fasern

Manuel Sanktjohanser und Martin Benedek, die Gründer des Augsburger Modelabels Life-Tree, gehören dazu. Der Baum ist das bestimmende Motiv, das sie auf ihre T-Shirts drucken. Für jede Kollektion zeichnet Benedek dafür einen neuen Baum. Doch den Jungunternehmern geht es nicht nur darum, Künstler Benedek eine Leinwand für seine Zeichnungen zu bieten, sondern den Baum an sich in den Mittelpunkt zu stellen. Bei der Produktion ihrer T-Shirts setzen Sanktjohanser und Benedek deshalb seit Kurzem auf Buchenholzfasern.

Aus dem Buchenholz wird mit einem chemischen Verfahren die Zellulose herausgelöst, daraus entsteht dann die sogenannte Modalfaser für T-Shirts und Pullover. Die Rohstoffgewinnung und Verarbeitung findet in Österreich statt, dort arbeiten die Männer mit der Firma Lenzing zusammen. Diese bietet die derzeit weltweit einzige nachhaltige Modalfaser an. Auch international bekannte Modehändler verwenden sie.

Life-Tree setzt aber nicht nur auf Lenzing, um Nachhaltigkeit und Mode zu verbinden. Auch die Qualität spielt eine Rolle: „Es war uns wichtig, dass wir Produkte anbieten, die lange halten, und bei der Suche nach den Materialien stellte sich heraus, dass Bio-Fasern qualitativ am hochwertigsten sind“, erklärt Manuel Sanktjohanser. Weil es sich bei der neuen Kollektion um Funktionskleidung handelt, war dies ein wichtiger Aspekt. Die neuen Kleidungsstücke sind ursprünglich für Baumpfleger entwickelt worden. Natürlich sei die Funktionskleidung aber wegen des atmungsaktiven und antibakteriellen Materials für alle Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Für jedes verkaufte Life-Tree-Shirt wird ein Baum gepflanzt

Produziert werden die Kleidungsstücke von Life-Tree in Kroatien, Slowenien und Österreich – damit seien die Transportwege kürzer als in der Branche üblich. Auch achten die Gründer darauf, dass die Rohstoffe natürlich im jeweiligen Land vorkommen: „Buchen sind beispielsweise in Deutschland und Österreich weit verbreitet. Deshalb nutzen wir diese Ressourcen“, erklärt der Firmengründer. Die Bäume stammen zum größten Teil aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Für jedes von Life-Tree verkaufte T-Shirt pflanzt die Organisation „Urban Street Forest“ zudem einen Baum, beispielsweise in Städten wie Barcelona.

