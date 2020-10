vor 35 Min.

Augsburger Politik-Urgestein Willi Leichtle wird 80 Jahre alt

Im Mai zog sich SPD-Politiker Willi Leichtle nach 48 Jahren aus der Politik zurück. Er ist noch in einigen Vereinen und Organisationen tätig.

Der frühere Stadtrat und Landtagsabgeordnete Willi Leichtle ( SPD) wird am Samstag 80 Jahre alt. Leichtle zog sich im Mai nach 38 Jahren im Stadtrat und 22 Jahren im Landtag aus der aktiven Politik zurück. Insgesamt 48 Jahre als Mandatsträger müssten reichen, so Leichtles Ansage, der seine runden Geburtstage stets außerhalb von Augsburg verbringt.

Willi Leichtle ist in vielen Organisationen tätig

Leichtle zog 1972 nach der Eingemeindung Inningens, seines Heimatstadtteils, in den Stadtrat ein. Von 1980 bis 1987 war er Referent in der Stadtregierung, bevor er in den Landtag gewählt wurde. In seiner Amtszeit als Finanzreferent verklagte die Stadt Augsburg als Waldbesitzerin die Bundesrepublik wegen des Waldsterbens (sogenannte Waldschadensklage), die bundesweit für Aufsehen sorgte.

Leichtle ist noch in einigen Organisationen und Vereinen ehrenamtlich engagiert, unter anderem in der Arbeiterwohlfahrt. Das neue Mehrgenerationenhaus im Herzen Inningens wäre ohne sein Zutun nicht entstanden, so Heinz Münzenrieder, AWO-Vorsitzender und als ehemaliger Referent und Stadtdirektor ein langjähriger Weggefährte von Leichtle. (skro)

Lesen Sie auch:

Themen folgen