vor 25 Min.

Augsburger Polizei entdeckt „Corona-Party“ und Treffen in Tiefgaragen

Mehrfach rückte die Augsburger Polizei an, weil bei Treffen und Partys gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen worden ist.

Gleich mehrmals waren am Freitag in Augsburg Polizeistreifen mit Verstößen gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen beschäftigt. In einer Tiefgarage in der Wilhelm-Hauff-Straße trafen sich gut 15 Jugendliche. Auch in Tiefgaragen am Technologiezentrum wurden zwei Gruppen mit mehreren Personen angetroffen. In einer Wohnung in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße fand laut Polizei offenbar eine sogenannte „Corona-Party“ mit etwa 15 Personen statt. Ob in der Wohnung oder den Tiefgaragen: Die Personen hielten sich den Angaben zufolge nicht an die aktuellen Regelungen.

Die Anzahl der beteiligten Haushalte wurde jeweils deutlich überschritten und Hygieneregeln wie Abstand oder Maske ignoriert. Die Beteiligten seien sich über ihr Fehlverhalten bewusst, so die Polizei, denn beim Eintreffen der Streifen komme es regelmäßig zu Fluchtversuchen, um Kontrollen zu entgehen. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz würden von den Beamten – wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten – konsequent geahndet, so ein Sprecher. (jöh)

