vor 54 Min.

Augsburger Polizei leidet unter Personalmangel

Der Freistaat bildet viele neue Beamte aus, doch auf den Revieren kommen sie bis jetzt nicht an. In der Innenstadt-Inspektion fehlen rund 40 Polizisten.

Von Jörg Heinzle

Die Polizisten in der Innenstadt sind oft gefordert: Es gibt viele Demonstrationen, den Plärrer, Eishockey-Heimspiele und das Nachtleben. Auf dem Papier ist das Innenstadt-Revier dafür gut aufgestellt. Doch in der Realität sieht es weitaus weniger rosig aus. Die Inspektion Mitte hat 154 Planstellen. Tatsächlich einsatzbar waren im zweiten Halbjahr 2017 aber nur 113 Beamte.

Damit ist etwa jede vierte Stelle nicht besetzt gewesen. Vor allem, wenn sich Einsätze häufen, geht das an die Substanz. So wie Spätsommer vorigen Jahres: Innerhalb weniger Wochen musste die Polizei mehrere Großeinsätze wie die Sommernächte-Fest, den Besuch des Bundespräsidenten in der Synagoge und den Wahlkampfauftritt von Angela Merkel stemmen.

Ein Polizist der Inspektion Mitte erzählt: „Das bringt die Kollegen immer wieder an ihre Grenzen.“ In anderen Revieren sieht es nicht viel besser aus. Bei der Inspektion Süd, die unter anderem für die Fußballspiele des FC Augsburg verantwortlich ist, stehen auf dem Papier 132 Stellen, besetzt waren im 2. Halbjahr 2017 aber nur 100 Stellen. Das führt dazu, dass die Polizisten Überstunden und Urlaub anhäufen.

Die Ausbildung der Polizeibeamten dauert Jahre

Ein Beamter der Inspektion Mitte erzählt von gut 110 Überstunden und mehr als 50 Urlaubstagen, die er angesammelt hat. Ein Beamtin der Inspektion Süd hat ebenfalls, obwohl sie nur in Teilzeit arbeit, über 100 Stunden Mehrarbeit geleistet. Um die Überstunden abzubauen, müsste sie wochenlang zu Hause bleiben.

Die Staatsregierung verfolgt zwar den Kurs, die Polizei zu verstärken. Viele neue Beamte werden eingestellt. Die Ausbildungseinheiten bei der Bereitschaftspolizei sind voll. Aber es dauert Jahre, bis die Beamten fertig ausgebildet sind und auf die Reviere versetzt werden. Dazu kommt: Derzeit gehen viele Beamte in den Ruhestand. Und es kommen neue Aufgaben hinzu, für die ebenfalls Beamte benötigt werden.

Karlheinz Klose ist Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er sagt: „Wir fürchten, dass bei den Revieren nicht viel neues Personal ankommt – und damit auch nicht auf der Straße.“ Dabei seien es gerade die Polizeibeamten vor Ort in den Revieren, die besonders unter der Personalknappheit leiden.

Die Dienststelle zur Bekämpfung von Extremismus wurde aufgestockt

Die Polizeigewerkschaft kritisiert, dass ständig neue Einheiten geschaffen werden – etwa die geplante bayerische Grenzpolizei und Reiterstaffeln in den Großstädten. In einer Mitteilung der GdP heißt es: „Die zusätzlich ausgebildeten Kollegen werden dringend in den Dienststellen gebraucht, nicht als Grenzer und schon gar nicht als Reiter.“ Auch Augsburg soll eine der von Ministerpräsident Markus Söder angekündigten Reiterstaffeln bekommen.

Es gibt nicht wenige im Polizeiapparat, die diese Idee für Geldverschwendung halten und sich ärgern. Ein Kripobeamter sagt: „Dieses Geld sollte man lieber in die technische Ausstattung stecken.“ Auch Bekämpfung von Extremismus frisst Ressourcen. Die dafür zuständige Dienststelle in Augsburg hat heute zehn Beamte mehr als noch vor vier Jahren.

Gewerkschafter Karlheinz Klose sagt, die Augsburger müssten sich trotz der knappen Personallage um ihre Sicherheit keine Sorgen machen. Die Beamten würden Engpässe durch ihren Einsatz ausgleichen. „Aber die Situation ist jetzt schon lange so, und auf Dauer kann es so nicht weitergehen.“

Ein Problem ist auch, dass die Polizei in Augsburg schlechter aufgestellt ist als die Polizei in den anderen großen bayerischen Ballungsräume Nürnberg und München. Im Raum Nürnberg und Mittelfranken kommen aktuell 22 Polizeibeamte auf 10000 Einwohner, in Augsburg und Nordschwaben sind es dagegen nur 17 Beamte. Dabei könne man die Städte, was den Arbeitsaufwand für die Polizei angeht, inzwischen durchaus vergleichen, heißt es bei der Augsburger Polizeiführung.

In unserem Podcast "Bayern-Versteher" widmen wir uns dem umstrittenen Gesetz. Hier können Sie reinhören:

Entspannung ist bis auf Weiteres nicht angesagt. Im Gegenteil: Interne Auswertungen zeigen, dass die Zahl der Veranstaltungen und Demonstrationen in Augsburg stark zugenommen hat und es nach einem Rekordjahr aussieht.

Dazu kommt eine Mammutaufgabe, die bereits jetzt in der Vorbereitung viel Zeit und Personal bindet – der AfD-Bundesparteitag am 30. Juni und 1. Juli auf dem Messegelände. Zahlreiche Gegendemos sind angemeldet. Im Internet rufen Aktivisten der linksextremen Szene bereits zu Krawallen auf. Zwar bekommt die Polizei Unterstützung von außerhalb, auch aus anderen Bundesländern. Doch die Überstundenkonten der Augsburger Beamten werden erst mal voll bleiben.

