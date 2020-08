vor 30 Min.

Augsburger Polizist spricht als Redner bei Corona-Demo in Berlin

In Berlin demonstrierten zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, darunter auch Rechtsextremisten und Reichsbürger. Einer der Redner war auch ein Augsburger Polizist.

Plus Zehntausende haben am Samstag in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Einer der Redner, die dort gegen die Politik wetterten, war ein Polizist aus Augsburg.

Von Jan Kandzora

Der Augsburger Kripo-Polizist verhehlt nicht, was er beruflich macht. "Servus, Berlin", sagt er am Samstag auf einer Bühne in Berlin. Zehntausende Menschen demonstrieren dort gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder. Er sei Kriminalhauptkommissar aus Augsburg und hier, "weil meine rote Linie überschritten wurde", sagt der Mann.

Dann kritisiert er die Corona-Politik mit deutlichen Worten. Er ist nicht der einzige bayerische Polizist, der an diesem Tag dort spricht – und auch nicht der erste Beamte, der auf Corona-Demos als Redner auftritt. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Polizist aus Franken bei der Corona-Demo in Augsburg gesprochen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hatte daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eröffnet, ihn von seinen Aufgaben als Führungskraft entbunden und ihm eine Aufgabe ohne Kontakt mit Bürgern zugewiesen.

Polizist spricht auf Corona-Demo: Verstoß gegen Neutralitätsgebot?

Man prüfe, ob die Äußerungen gegen das Neutralitätsgebot verstießen und ein dienstrechtliches Fehlverhalten vorliege, hieß es damals. Ob ein ähnliches Vorgehen auch gegenüber dem Augsburger Beamten im Raum steht, der in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen wetterte, war am Sonntag zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Der Augsburger Polizist sagte in Bezug auf die Einschränkungen unter anderem, es sei "mit Angst und Panikmache gearbeitet" worden. "Millionen von Leuten sind traumatisiert und trauen sich nicht mehr ohne Masken auf die Straße. Das ist ein Skandal."

10 Bilder So sieht es auf der Corona-Demo in Berlin aus Bild: Christian Grimm

Aktuell lägen auch nur wenige Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, auf den Intensivstationen. Dennoch müsse man sich von Politikern anhören, "dass eine große Corona-Welle auf uns zurauscht". Der Beamte richtete auch sein Wort an andere Polizisten und forderte sie auf, sich aus "allen Kanälen" zu informieren, nicht nur über "Mainstream und Tagesschau".

Demonstration in Berlin wurde von der Polizei aufgelöst

Behördenangaben zufolge demonstrierten am Samstag bis zu 38.000 Gegner der Corona-Politik der Bundesregierung in Berlin. Die Polizei hat die Corona-Demonstration in Berlin vorzeitig aufgelöst. Grund sei, dass Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus nicht eingehalten worden seien, wie sie auf Twitter mitteilte.

Auf diesem Video verteidigen drei Polizisten die letzen Stufen auf dem Reichstag, einer ohne Helm, und ich weiß nicht, welchen ich mehr bewundere. Was für Vollidioten davor. #Berlin2908 #b2908 pic.twitter.com/8ZlAHsTmT9 — Marcus Schwarze (@MarcusSchwarze) August 29, 2020

Demonstranten gegen die Corona-Politik durchbrachen am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude und drangen auf die Reichstagstreppe vor. Viele von ihnen trugen schwarz-weiß-rote Reichsflaggen, die von von so genannten "Reichsbürgern" und Rechtsradikalen verwendet wird. Einige von ihnen warfen Flaschen und Steine auf Polizisten.

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus können Sie jederzeit aktuell in unserem Live-Blog verfolgen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen