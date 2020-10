vor 1 Min.

Augsburger Presseball: Charity Dinner muss abgesagt werden

Das geplante Charity Dinner muss aufgrund der Corona-Situation ausfallen. Gastgeberin Alexandra Holland bemüht sich um einen neuen Termin im Frühsommer.

Nachdem der Presseball 2020 der Augsburger Allgemeine aufgrund der Corona-Pandemie erstmalig nicht stattfinden kann, wollte Alexandra Holland mit dem Presseball Charity Dinner am 14. November eine alternative Veranstaltung realisieren, die den außergewöhnlichen Umständen gerecht wird.

„Mein Team und ich haben alles dafür gegeben, dass auch in diesem Ausnahmejahr ein Benefizevent zugunsten der Kartei der Not stattfinden kann“, so Gastgeberin Alexandra Holland. Ihre Absicht war es, in dieser Ausnahmezeit, die für viele auch wirtschaftlich eine Herausforderung ist, ein klares Zeichen für unverschuldet in Not geratene Menschen in unserer Region zu setzen und in diesem Jahr ausschließlich regionalen Künstlern eine Bühne zu geben.

Charity Dinner muss aufgrund von Corona abgesagt werden

„Der Zuspruch von so vielen Seiten, diese Idee umzusetzen, hat mir viel Mut gemacht. Allen Partnern danke ich sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, gemeinsam mit uns das Presseball Charity Dinner umzusetzen“, so Alexandra Holland weiter. „Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung habe ich mich schweren Herzens entschieden, das Charity Dinner abzusagen. Wir halten aber auf jeden Fall an der Idee eines Charity Dinners fest und setzen jetzt auf den Frühsommer 2021“, so die Pressball-Gastgeberin und ergänzt: „Es ist jetzt nicht die Zeit für Veranstaltungen, doch es ist immer die Zeit zu helfen und zu spenden.“

