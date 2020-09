vor 16 Min.

Augsburger Pressecup im Golfclub: Auch im Spätsommer helfen die Golfer spielend

Trotz der Verschiebung in den September werden beim 43.Pressecup hervorragende Ergebnisse erzielt - und eine Spendensumme von 26.000 Euro für die Kartei der Not.

Von Andrea Bogenreuther

Zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt, aber mit einem umso grandioseren Ergebnis von 26.000 Euro für die Kartei der Not konnte der 43. Augsburger Pressecup im Golfclub Augsburg in Burgwalden doch noch stattfinden. Eigentlich war das traditionsreiche Benefizturnier für das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und für das Ellinor-Holland-Haus schon im Juni geplant gewesen, doch aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns war eine Verschiebung beschlossen worden.

„Wir hatten mit dem Juni-Termin kein gutes Gefühl. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass uns die Spieler treu geblieben sind. Auch wenn wir auf 80 Teilnehmer reduziert und die Players Night abgesagt haben.

Wir wollten kein Risiko eingehen“, sagte Andreas Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck. Wohl kaum jemand hatte allerdings damit gerechnet, dass der Ersatztermin im September den Golfern einen so traumhaften Spätsommertag bescheren würde. Bei strahlendem Sonnenschein und lauen Temperaturen am Abend war es für alle Teilnehmer einfach, die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln nicht nur auf dem Golfplatz, sondern auch bei der anschließenden Siegerehrung auf der Clubterrasse einzuhalten.

Auch die Ergebnisse waren herausragend

Sportlich gab es bei diesem nicht vorgabewirksamen Turnier auch herausragende Ergebnisse. So ging der Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen mit 47 Nettopunkten an das GCA-Mitglied Thomas El Husseini. Die Grundlage seines Erfolges hatte er schnell erklärt: „Meine Abschläge waren hervorragend, ich habe keinen Ball verloren und keiner ist ins Aus gegangen“, freute sich der Sieger unbändig, auch wenn er gestehen musste, dass ihm auf die Schnelle so gar kein Platz für seinen neuen Pokal, den er nun ein Jahr lang behalten darf, einfiel. „Wir haben gar keine Glasvitrine.

Solche Siege kommen bei uns nicht so oft vor“, ergänzte er lachend. Doch vielleicht sollte eine solche Anschaffung im Hause El Husseini nun angedacht werden, schließlich überzeugte auch sein zehnjähriger Sohn Vincent Anton mit dem Sieg in der Jugendwertung (22 Bruttopunkte), der ihm drei kostenfreie Trainerstunden einbrachte. Bei den Erwachsenen überzeugten die GCA-Mannschaftsspielerin Franziska Reisch mit 29 Bruttopunkten und Harald Schwarm (GolfRange Augsburg) mit 23 Bruttopunkten.

Die Preise für die längsten Abschläge gingen ebenfalls an die Familie Reisch - an Franziska Reisch mit 217 Meter und ihren Bruder Christopher mit 245 Metern. Die Sonderwertung Nearest-to-the-Line gewannen Angelika Schäfer (GP Soltau) und Alexander Holzmann (GC Bad Wörishofen). Mit insgesamt 161 Nettopunkten überzeugten in der Teamwertung Dr. Michael Kühl, Dr. Joachim Maurer und Manfred Faaß (alle GC Leitershofen) sowie David Andrea Kink (GCA), die sich über eine Reise ins Spielcasino Lindau freuen dürfen.

26.000 Euro für die Kartei der Not eingenommen

Da der Sonderpreis für das Hole-in One nicht sportlich vergeben werden konnte, weil kein Golfer mit dem ersten Schlag an Bahn 11 direkt ins Loch traf, wurde ein hochkarätiger Schreibroller von Juwelier Herbert Mayer für den guten Zweck versteigert und brachte dank Hauptsponsor Martin Jennissen, Geschäftsführer und Inhaber von BMW Müller & Klöck weitere 1000 Euro für die Kartei der Not.

Alexandra Holland, Mitherausgeberin der Augsburger Allgemeinen, war sichtlich bewegt über die 26.000 Euro, mit der die Kartei der Not in diesen schwierigen Zeiten Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not gekommen sind, helfen kann. „Es sind momentan besondere Herausforderungen“, betonte Holland mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie und betonte, dass der zusätzlich aufgelegte Topf zur Notfallförderung bereits ausgeschöpft wurde. Umso schöner sei es, dass die große Golf-Familie in Zusammenarbeit mit dem Golfclub Augsburg wieder zu einer so „grandiosen Spendensumme“ beigetragen habe.

