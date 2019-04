11:58 Uhr

Augsburger Schüler setzen sich wieder für einen besseren Klimaschutz ein

Die Schüleraktion "Fridays for Future" findet auch in den Ferien statt. Die Organisatoren laden alle Interessierten dazu ein.

Augsburger Schüler werden auch in den Osterferien aktiv. Am Freitag, 26. April, schließen sie sich wieder der weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) an protestieren für einen besseren Klimaschutz. Die Versammlung unter dem Motto „Fridays for Future – Schüler und Solidarisierte gegen die Klimakrise“ beginnt um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Ein Demonstrationszug ist nicht geplant, informiert die Ordnungsbehörde. Die Veranstalter rechnen mit 750 Teilnehmern. „Jeder ist willkommen. Ob Schüler, Eltern, Lehrer oder einfach Menschen die wollen das sich die Klimapolitik verbessert“, betonen die Organisatoren. (ziss)

