Platz für Neues: Warum das Heilig-Kreuz-Tor in Augsburg verschwand

Plus Eine königlich-bayerische Verwaltung leitete ab 1806 in Augsburg eine neue Epoche ein. Mit dem Abbruch des Torturms begann das "Entmittelaltern".

Am Beginn der Heilig-Kreuz-Straße trägt ein Pavillon eine Inschriftplatte: "Hier stand der Kreuz-Thorthurm. Erbauungszeit 11. Jahrhundert, abgebrochen 1807." Den Standort und das Aussehen des Torturms überliefern Bilder. Der Abbruch des Torbaus war der erste Eingriff in die Alt-Augsburger Bausubstanz. Mit der Beseitigung dieses historischen Bauwerks begann das "Entmittelaltern" der Stadt. Eine königlich-bayerische Stadtverwaltung hatte den Abbruch angeordnet. Sie hatte seit 1806 im ehemals selbst verwalteten Augsburg das Sagen.