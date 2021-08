Geschichte: So wurde die Festung Augsburg ihre Befestigung los

Plus Die Stadt Augsburg verlor ihren Mittelalter-Charakter. Die Fuggerstraße und die Konrad-Adenauer-Allee verlaufen auf dem verfüllten Stadtgraben.

Augsburg war bis 1860 durch eine seit dem Mittelalter gewachsene Befestigung aus Stadtmauern, Stadtgräben, Toren, Bastionen und Wällen eingeschlossen. In der Kernstadt innerhalb des Mauerrings hatte 1807 mit dem Abbruch des Heilig-Kreuzer-Tors eine verkehrsmäßige Anpassung an die Erfordernisse begonnen. Doch Verkehrsverbindungen zwischen der „Festung Augsburg“ und den Neubaugebieten um den Mauerring waren blockiert. Nur die Stadttore boten Durchfahrten. Der Grund für die Blockade: Augsburg war seit 1806 militärisch eine Festung.