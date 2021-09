Viele Gebäude und ein schmaler Turm: So sah der Rathausplatz früher aus

Plus Mitten im Zentrum mussten historische Gebäude einst einem Verwaltungsbau Platz machen. Dennoch war der Rathausplatz damals noch bebaut. Doch dann kamen der Krieg und ein Bürgeraufstand.

Rathausplatz 1 ist die Adresse des großen städtischen Verwaltungsgebäudes. Über 80 Meter lang ist die Fassade, die die Südseite des Rathausplatzes bildet. Hätten anno 1898 die Architekten geahnt, dass die Breitseite des von ihnen geplanten Gebäudes irgendwann den riesigen Platz prägen würde, hätten sie die Seitenfassade sicherlich dekorativer gestaltet. Als der städtische Oberbaurat Fritz Steinhäußer und sein Mitarbeiter Josef Schempp 1898 den Auftrag erhielten, ein neues „Polizeigebäude“ zu bauen, stand gegenüber dem Rathaus das gewaltige Börsengebäude. Eine schmale Gasse trennte die Börse vom alten „Polizeigebäude“, das ein Neubau ersetzen sollte.