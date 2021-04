Augsburger Stadträte sollen künftig von daheim aus abstimmen können

Plus Angesichts der Corona-Pandemie will die Stadt Augsburg bei hohen Inzidenzwerten auch elektronische Stadtratssitzungen zulassen. Wie das funktionieren soll.

Die Stadt möchte angesichts der Coronapandemie künftig auch elektronische Sitzungen des Stadtrats ermöglichen. Demnach sollen Stadträte, sobald der Inzidenzwert drei Tage vor der Sitzung einmal die 200 überschreitet, via Internet von zu Hause aus teilnehmen und abstimmen. Für Stadträte mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf soll diese Möglichkeit unabhängig vom Inzidenzwert gelten. Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung stimmte der Stadtrat am Freitag einstimmig zu.

Die Teilnehmer der Stadtrats-Sitzungen in Augsburg können einen Corona-Schnelltest machen

Zuletzt hatte die Stadt es Stadträten ermöglicht, die Sitzungen von zu Hause aus zu verfolgen, eine Abstimmungsmöglichkeit gab es aber nicht. Nachdem die Bayerische Gemeindeordnung geändert wurde, soll es diese Möglichkeit in Augsburg künftig aber geben. Im Herbst hatte der Vorschlag von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU), in Zeiten hoher Inzidenzen den kleineren Hauptausschuss (19 statt 60 Stadträte) ersatzweise über wichtige Beschlüsse beraten zu lassen, für Protest im Gremium gesorgt.

Sitzungen des Augsburger Stadtrats finden wegen Corona in der Kongresshalle statt

Als Reaktion wurden die Sitzungen vom Rathaus in die größere Kongresshalle verlegt, ein Teil der Referenten ist nur elektronisch zugeschaltet. Seit dem Frühjahr gibt es vor jeder Sitzung zudem eine Möglichkeit zum Schnelltest für alle Teilnehmer einer Sitzung.

Dass Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) künftig ganz alleine im Sitzungssaal sitzt und Stadträte und Referenten nur auf dem Bildschirm sieht, wird aber nicht passieren. Für die Stadträte des Hauptausschusses gilt Präsenzpflicht, die Öffentlichkeit ist im Sitzungssaal weiter zugelassen - auch wenn die Stadtratssitzungen seit März im Internet öffentlich gestreamt werden. Grundsätzlich, so Weber, sei die gemeinsame Diskussion in einem Raum mit physischer Anwesenheit besser. Es gehe immerhin um Entscheidungen für 300.000 Bürger. Die Regelung gilt vorläufig befristet.

Technisch ist die Lösung aber nicht ganz einfach. So müssen bei Abstimmungen alle Stadträte, die zu Hause sitzen, einzeln in den Sitzungssaal geschaltet werden, um festzustellen, ob sie dafür oder dagegen sind. Technische Ausfälle gehen auf das Risiko der einzelnen Stadträte, weil sonst bei einem Defekt an einem Laptop die ganze Sitzung wiederholt werden müsste. Am Freitag gab es schon einmal Probleme im IT-Netz der Stadtverwaltung. Die per Internet zugeschalteten Referenten verpassten wegen Schwierigkeiten mit dem Mailprogramm um ein Haar die Stadtratssitzung.

