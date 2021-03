14:45 Uhr

Augsburger Stadtwald steht in Flammen: Brand auf 20.000 Quadratmeter Fläche

Teile des Augsburger Stadtwaldes stehen am Donnerstagmittag in Flammen. Polizei und Feuer sind mit einem großen Aufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Von Jan Kandzora

Im Augsburger Stadtwald ist es am Donnerstagmittag zu einem größeren Brand gekommen. Wie die Polizei berichtet, ging bei ihr gegen 12.15 Uhr die Meldung ein, dass Teil des Waldes - auf der Höhe zwischen Lautersee und Weitmannsee - in Flammen stehen würden. Nach Angaben der Polizei betraf der Brand eine Fläche von etwa zwei Hektar, also etwa 20.000 Quadratmeter. Weite Teile des Brandes seien von der Feuerwehr inzwischen gelöscht, hieß es am frühen Nachmittag von der Polizei. Die Einsatzkräfte blieben aber noch länger vor Ort, um Nachbrände zu löschen.

Sowohl die Berufsfeuerwehr Augsburg als auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Haunstetten, Göggingen und Inningen waren im Einsatz. Es war ein Großaufgebot mit insgesamt elf Feuerwehrfahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Stadtwald, um die Flammen zu löschen. Die Polizei sperrte den Bereich um die Brandstellen großräumig ab und setzte einen Polizeihubschrauber ein, um die Löschtrupps zu unterstützen. An dem Hubschrauber war eine Wärmebildkamera installiert, um Glutnester zu finden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Über eine mögliche Brandursache, heißt es von den Ermittlern, könnte zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Feuer im Augsburger Stadtwald: Steckt eine Brandstiftung dahinter?

Dass eine mögliche Brandstiftung hinter dem Feuer steckt, kann also derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Fall erinnert zudem an zwei Feuer, die es im vergangenen Jahr an ähnlicher Stelle gegeben hat. Damals brannte es im Frühjahr im Augsburger Stadtwald zwei Mal innerhalb kurzer Zeit, offenbar hatte damals ein Brandstifter zugeschlagen. Anfang April hatte ein etwa 300 auf 400 Meter großes Waldstück gebrannt. Der Feuerwehr gelang es damals aber schnell, das Feuer in den Griff zu bekommen. Nach Angaben der Polizei hatte es damals im selben Bereich schon eine Woche zuvor, Ende März, einen kleineren Waldbrand gegeben. Ein Polizeisprecher sagte damals gegenüber unserer Redaktion, dass man von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgehe. Aufgeklärt werden konnte der Fall aber offenbar nicht.

Augsburger Forscher untersuchten zuletzt, welche Folgen begrenzte Waldbrände auf die Natur im Stadtwald haben. Ein Ergebnis: Tiergruppen wie Käfer, Tagfalter und Heuschrecken litten offenkundig nicht nachhaltig unter den Waldbränden vergangenes Jahr, auch wenn das Artenspektrum insgesamt abnimmt. Ähnlich sieht es bei den Ameisen aus. Die gute Nachricht für die Naturforscher war, dass diese Insekten das Feuer fast schadlos überstanden haben. Die schlechte Nachricht: Die Zahl der Ameisenarten geht im Stadtwald offenbar generell zurück.

Hinweis: In einer ersten Version hieß es, die Polizei gehe von einem Brand auf etwa 15 Hektar aus. Die Polizei hat diese Zahl inzwischen nach unten korrigiert.

