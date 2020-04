11:55 Uhr

Augsburger Sternekoch steht für Mitarbeiter der Uniklinik in der Küche

Plus Statt in der Haag-Villa in Augsburg kocht Christian Grünwald derzeit in der Küche der Kantine der Augsburger Uniklinik. Welche Gerichte er dort serviert.

Risotto Milanese mit Spargel aus der Region, Safran und Bärlauch. Tilda aus der Bio-Erde mit Heubutter-Kohlrabi, Linsen von der Schwäbischen Alb, Zitronen-Champignons und Rotwein-Butter oder Pimiento, gefüllt mit Röstgemüse-Couscous, Holzkohle-Salsa und jungen Spitzkohl à la creme – das waren die ersten Gerichte, die der Augsburger Zwei-Sterne-Koch für die Mitarbeiter der Uniklinik zubereitete.

Grünwald führt normalerweise zusammen mit seiner Lebensgefährtin das Zwei-Sterne-Lokal August in der Haag-Villa. Aber weil das Lokal wegen der Coronakrise geschlossen hat, kam er auf die Idee, für die Mitarbeiter der Uniklinik zu kochen. Arbeit in Uniklinik: Christian Grünwald will auf diese Art Danke sagen „In Anbetracht der Ausnahmesituation und der zusätzlichen Belastungsprobe, der Ärzte und Pflegekräfte jetzt ausgesetzt sind, wollte ich mich einbringen und auf diese Art und Weise danke sagen“, erklärt er. Er wolle den Menschen einfach ein tolles Gericht auf den Teller zaubern. Egal ob in seinem Restaurant August oder in der Küche des Großkrankenhauses – Christian Grünwald zeichnet stets Perfektion aus. Bereits zehn Tage vor Arbeitsbeginn Anfang April führte er die ersten Absprachen. Täglich gehe er selber einkaufen und bereite alles frisch zu. Sternekoch Christian Grünwald: Er kocht nun in der Uniklinik. Bild: Silvio Wyszengrad Das Kochen in der riesigen Küche gefalle ihm sehr gut, sagt er. „Sie ist so groß, dass es bizarr ist. Sie ist eine Inspiration.“ Während er sich beim Kochen in seinem Restaurant August einem Hurrikan ausgesetzt sieht, fühle er sich in der Großküche wie beim Joggen. „Das tut der Qualität keinen Abbruch. Die Teller haben Ein-Stern-Niveau“, sagt er. Augsburg: Grünwald teilte 400 Portionen am ersten Tag aus Am ersten Tag waren es bereits rund 400 Portionen, die er an die Mitarbeiter austeilte und dabei viel Unterstützung des Küchenpersonals erhielt. Kommende Woche wird er weitere Gerichte zaubern. Wie lange Grünwald für die Uniklinik kocht, steht aber noch nicht fest. Bei Dr. Martina Seefried von der Kinderklinik kommt diese Aktion gut an. Die Ärztin sagte, sie empfinde es als „großartiges Signal und echtes Zeichen der Dankbarkeit. Das berührt mich wirklich sehr“. Viele Mitarbeiter nahmen die Gelegenheit wahr, um Grünwald zu begrüßen. Auch der Vorstand der Uniklinik bedankte sich bei dem Sternekoch. Der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor, Prof. Michael Beyer, sagte: „Ein Sternekoch im Klinikum ist ein starkes Zeichen des übergreifenden Zusammenhaltes.“ Unabhängig von der Grünwald-Aktion hat der Freistaat die Kosten für die Essensversorgung an den Universitätskliniken während der Corona-Ausnahmesituation übernommen. Grünwald führt das August seit über 30 Jahren. Den zweiten Michelin-Stern bekam er 2008, er hat ihn seither gehalten. (ziss/AZ) Lesen Sie auch: Guide Michelin: Mit diesen Gerichten haben Augsburgs Köche überzeugt

Interaktive Karte: Das sind die besten Restaurants in der Region Wie verändert sich die Arbeit von Journalisten in Zeiten des Coronavirus? In einer neuen Folge unseres Podcasts geben wir einen Einblick.

