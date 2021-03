Augsburger Steuerkanzlei wird bei Corona-Impfung vorgezogen

Ein Versuch, die Sache mit der Impfung in der Steuerkanzlei einigermaßen sachlich zu bewerten.



Dass die Kanzlei hier nicht als ‚Impfdrängler‘ genannt werden will, ist mehr als verständlich, wenn sie sich nichts dergleichen hat zu Schulden kommen lassen. Der Shitstorm unter dem Artikel ist doch bezeichnend genug.



Warum genau Herr S. ist Ihnen so daran gelegen, dass der Name genannt wird? Sie wollen doch sicher auch nicht, dass jemand zu Unrecht eine Rufschädigung erfährt



Das Bundesgesundheitsministerium hat die Priorität für Rechtsanwaltskanzleien erhöht. Das ist eine Entscheidung der Bundesbehörde, die man natürlich hinterfragen und kritisieren kann… was man nicht kann ist, diejenigen, die sich im Rahmen dieser Entscheidung um eine Impfung bewerben, aus diesem Grund zu beschimpfen.



Alle Argumente, wie die können doch .., warum müssen die, sind deshalb ans Bundesministerium zu richten und nicht der Kanzlei anzulasten.



Offenbar hat die Kanzlei aufgrund ihrer Größe eine eigene Betriebsärztin. Diese wäre in der Lage und wollte offenbar auch die Kanzleimitglieder selbst (zu) impfen. Deshalb setzte sie sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung.



Nun bekam sie unvermittelt das Angebot, aufgrund plötzlich frei werdender Kapazitäten, könne ein mobiles Impfteam zum Impfen in die Kanzlei kommen.



Sollte sie dieses etwa ausschlagen? Hätte sie erst eine Rechtsprüfung vornehmen müssen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, wenn man selbst nichts getan hat, um eine beschleunigte Impfung zu erwirken? Nein, wir sind doch gewiss noch nicht dran, da gibt es doch bestimmt andere… Das ist doch lebensfremd.



Interessant wäre allenfalls, ob bei dieser Gruppenimpfung auch Kanzleiangehörige geimpft wurden, die ihren Wohnsitz nicht in Augsburg haben, das hat ja zur Absage zu Gruppenimpfungen bei Lehrern geführt und wäre insofern natürlich delikat, aber nicht von der Kanzlei zu verantworten, es sei denn, ihr wäre das bekannt gewesen.



Dann sollte auch überlegt werden, ob es nicht im allgemeinen Interesse ist, dass möglichst viel Personen geimpft werden. Also ob es nicht immer noch besser ist, es wird eine Person geimpft, die noch nicht dran ist als es wird zu diesem Zeitpunkt keine geimpft, weil einfach keine da ist.



Ein mobiles Impfteam, das auf einen Rutsch 50 Personen impfen kann, ist ziemlich effizient. Natürlich sollten dabei die Prioritäten berücksichtigt bleiben, aber wenn gerade keine Anmeldung für Dienstag Nachmittag da war, ist ein Ersatz, bei dem gleich 50 Leute (die immerhin laut Verordnung auch priorisiert waren) schon nicht so ganz falsch, oder?



All die, die jetzt sagen, sie wären gerne gekommen. Nein, nicht Sie hätten kommen sollen, das sind die Impfzentren – das mobile Team kommt ins Haus und das kostet Fahrzeit und muss vorab organisiert werden und deshalb ist es nicht so abwegig für einen oder mehrere ausgefallene Einsatzorte einen Ersatzort zu wählen, an dem viele auf einmal geimpft werden können.



Viel unangenehmer und weniger legitim finde ich , dass wegen der weit verbreiteten Ablehnung von Astra Zeneca nun auf einmal in den Impfzentren Personen zur Impfung eingeladen wurden, die weder einer Risikogruppe angehörten noch vom Alter her auch nur in der Nähe einer derzeitigen Impfberechtigung waren.



In der AA war das Beispiel einer 40jährigen genannt, die dann über eine heftige Impfreaktion berichtete.



Wieso erhält eine 40jährige eine Aufforderung, einen Impftermin zu vereinbaren, während Ü60jährige, die sich vor Wochen registriert haben, eine solche Einladung nicht erhalten? Wieso können sich Leute neu registrieren und bekommen umgehend einen Impftermin?



Das ist eine unverständlich und nicht in Ordnung. Das gehört hinterfragt, nicht die Einzelfälle.



