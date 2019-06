vor 23 Min.

Augsburger Studenten als Umweltschützer

Sie haben sich mit dem Bund Naturschutz vernetzt

Schon zum zweiten Mal warben die Ehrenamtlichen des Bund Naturschutz (BN) Augsburg an der Universität für das Interesse am Umweltschutz und die Mithilfe bei ihrer Arbeit. Anlass war der Tag der Nachhaltigkeit an der Uni, organisiert vom Verein GreenOffice Augsburg. Das ist eine Gruppe von Studierenden, die das Thema „Nachhaltigkeit“ an der Universität voranbringen wollen und hierfür für Vernetzung sorgen. Und beim Thema liegt der Schnittpunkt zum BN, der schon seit einigen Jahren dank der Ehrenamtlichen Susanne Klotz und Pia Winterholler Nachhaltigkeitstouren anbietet. Die beiden haben sich in dieses Thema inzwischen gut eingearbeitet, nachzulesen und in einem Film zu sehen auf der Website des BN: https://augsburg.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/augsburg/augsburg-zukunft/nachhaltigkeit.html.

„Es gab einige gute Gespräche mit den Studenten und viele interessierten sich für unser monatliches offenes Treffen, um mehr über unsere Arbeit zu erfahren. Die Stimmung war gut und der Tag ging kurzweilig vorbei“, erzählt Peter Häußinger vom BN. Pia Winterholler, die stellvertretende Vorsitzende, studiert selber an der Universität „Umweltethik“ und konnte eine Studienkollegin für die Mitarbeit in der pädagogischen Aufbereitung von Veranstaltungsangeboten gewinnen.

Insgesamt sind die Ehrenamtlichen des BN zufrieden mit dem Interesse am Tag der Nachhaltigkeit. Wer – auch außerhalb der Uni – in der Ortsgruppe mithelfen möchte, findet unter diesem Link Infos: https: //augsburg.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/augsburg/aktiv-werden.html. (AZ)

Themen Folgen