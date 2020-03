Augsburger Taxifahrer weigert sich, Frau nachts heimzufahren

Plus Kim Kügler geht ungern nachts alleine durch die Straßen. Umso mehr empört die 23-Jährige ein Vorfall, der sich vor wenigen Tagen in der Maximilianstraße abspielte.

Nach dem Ausgehen in Augsburg nimmt Kim Kügler gerne ein Taxi, um sicher nach Hause zu kommen. Zwar wohnt die 23-Jährige in der Innenstadt. Aber sie fühlt sich unwohl, wenn sie nachts allein durch die Gassen und Straßen läuft. Bislang hatte sich nie ein Taxifahrer über die Kurzstrecken beschwert. Doch vor wenigen Tagen erlebte die junge Augsburgerin eine Situation, die sie jetzt noch wütend macht.

Augsburgerin erzählt von Vorfall in der Innenstadt

Kim Kügler feierte am vergangenen Freitag mit Freunden ihren Geburtstag im Ratskeller. Danach lief sie mit ihrer besten Freundin die Maximilianstraße entlang bis zum Lokal Peaches. Dort trennten sich ihre Heimwege, wie immer. Die Freundin muss in Richtung City-Galerie weiter, Kügler ins Bismarckviertel. Die Uhr zeigte gegen Mitternacht. Nicht allzu spät also. Kügler überlegte kurz, ob sie zu Fuß nach Hause gehen soll. Aber da war diese Geschichte, die ihre Freundin vorhin erzählt hatte. „Sie war vor ein paar Tagen abends in der Innenstadt auf dem Nachhauseweg, als ein Mann sie ansprach“, berichtet Kügler. Die Freundin habe den Unbekannten ignoriert. „Er verfolgte sie so lange, bis sie sich in eine Bar flüchtete.“

Mit diesen Schilderungen im Hinterkopf entschied sich Kügler an dem Abend dafür, ein Taxi zu nehmen. Noch in der Maxstraße stieg sie in eines zu, nannte das Fahrziel. „Aber das ist ja gleich da vorne“, habe der Taxifahrer gemeint. „Ja, aber ich will nachts nicht alleine durch die Straßen gehen“, habe sie erwidert. Zumal eine der Straßen nicht gut beleuchtet sei. „Was machen Sie, wenn ich Nein sage“, habe der Taxifahrer provokativ gefragt. „Ich rufe bei der Taxizentrale an“, entgegnete die junge Frau. Die Situation eskalierte dann.

Der Taxifahrer herrschte die Augsburgerin an

Manche Frauen fühlen sich alleine in der Dunkelheit unwohl. Bild: Michael Hochgemuth

Wie Kügler erzählt, habe der Taxifahrer sie angeherrscht, sie solle aussteigen. Sie ließ sich nicht einschüchtern, verlangte seine Taxinummer. „Da stieg er aus und rannte um das Auto herum in Richtung meiner Beifahrertür. Ich bekam Angst, er machte einen aggressiven Eindruck.“ Kügler stieg lieber aus, sie notierte sich allerdings noch die Nummer des Taxis. In der Zeit kamen neue Fahrgäste. Die Augsburgerin rief bei der Taxizentrale an und meldete den Vorfall. Richtig ernst genommen fühlte sie sich dort aber nicht, erzählt sie.

Monatlich 150.000 Taxifahrten in der Stadt Augsburg

„Es hieß, man meldet sich bei mir unter der Woche. Es gab keine Entschuldigung und bislang habe ich auch noch nichts gehört.“ Kügler ist über das Verhalten des Taxifahrers immer noch empört. „Ich bin eine 23-jährige Frau, die nachts nicht alleine nach Hause laufen will. So viel ich weiß, haben wir in Deutschland Beförderungspflicht.“ Das bestätigt Ferdi Akcaglar, Vorstand der Augsburger Taxizentrale. „Es ist eindeutig, dass ein Taxifahrer seiner Beförderungspflicht nachkommen muss, unabhängig von der Fahrtlänge.“

Dem Personenbeförderungsgesetz zufolge dürfen Taxifahrer innerhalb eines Pflichtfahrgebiets eine Beförderung grundsätzlich nicht verweigern. Freilich gibt es Ausnahmen. Etwa wenn ein Fahrgast sehr betrunken oder aggressiv ist. Doch sie haben nichts mit der Distanz einer Fahrt zu tun. 150.000 Fahrten werden laut Ferdi Akcaglar im Monat in Augsburg abgewickelt.

Augsburger Taxizentrale ärgert sich über Verhalten des Taxifahrers

Dabei seien Kurzstrecken im städtischen Taxigeschäft die Regel. Ihn ärgert das Verhalten des Fahrers. „Auch für alle anderen Taxifahrer ist das ärgerlich“, sagte er. „Sie werden durch so etwas mit runter gezogen.“ Dem Fahrer drohen Konsequenzen. Der Vorfall werde laut Akcaglar beim städtischen Ordnungsamt zur Anzeige gebracht. Damit droht dem Taxifahrer ein Bußgeld. Im wiederholten Fall, so der Chef der Taxizentrale, könne man einem Fahrer auch die Zulassung entziehen.

Kim Kügler wird indes weiterhin nachts das Taxi nehmen. „Als ich mit 16 Jahren anfing, abends fortzugehen, gaben mir meine Eltern zwei Dinge mit auf den Weg: Lass Getränke nicht unbeaufsichtigt stehen und komm mit dem Taxi heim.“ Gut findet sie die Nacht-Taxi-Gutscheine, die die Stadt München seit dem 1. März eingeführt hat. Alle Frauen ab 16 Jahren können für jeweils eine Taxifahrt einen Gutschein im Wert von fünf Euro einlösen. Ferdi Akcaglar von der Augsburger Taxizentrale sagt, sie wären dabei, wenn es in Augsburg auch solch eine Initiative gäbe.

