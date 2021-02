12:04 Uhr

Augsburger Youtuber entschuldigt sich nach Störung des Online-Unterrichtes

Plus Ein Youtuber aus Augsburg machte sich einen Spaß daraus, den digitalen Unterricht einer Klasse zu stören. Daraufhin bekam er Besuch von der Polizei.

Von Jan Kandzora

Für ihn war die Sache ein Spaß. Sie hatte allerdings ernste Konsequenzen. Der 21-jährige Mann aus Augsburg hat einen Youtube-Kanal, dem fast 20.000 Menschen folgen. In mehreren Videos war in den vergangenen Tagen zu sehen, wie er den Online-Unterricht einer Schule stört. Eine Aktion mit Folgen: Am Mittwoch vergangener Woche gab es bei dem 21-Jährigen eine Wohnungsdurchsuchung. Ermittler durchforsteten am Mittwoch seine Wohnung und beschlagnahmten Computer und Handys des Mannes. Wie berichtet, ermittelt die zuständige "Zentralstelle Cybercrime" der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wegen des Verdachtes auf "Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes" in mehreren Fällen.

Der Mann soll den Ermittlungen zufolge die Zugangsdaten von einem 14-jährigen Neuntklässler einer Mittelschule im Unterallgäu erhalten haben. So soll er in den Online-Unterricht der neunten Klasse gelangt sein. Die Ermittler bewerten den Fall so, dass der Youtuber den Unterricht "mehrfach massiv mit lauter Musik, Gesängen, Zwischenrufen und Provokationen gegenüber den Lehrern gestört" habe, "sodass ein geregelter Unterricht nicht mehr möglich war". Die Aufzeichnungen dieser Aktionen wurden dann in zusammengeschnittener Form auf einem Youtube-Kanal veröffentlicht, "wobei die unerlaubt gefertigten Aufnahmen der betroffenen Lehrer gezeigt wurden".

Youtuber aus Augsburg stört Unterricht und bekommt Besuch von der Polizei

Die Schule hatte am Freitag vorvergangener Woche bei der Kriminalpolizei in Memmingen Anzeige erstattet. Und die Ermittler kamen dem 21-Jährigen schnell auf die Spur - schließlich gab er sich auf seinem Youtube-Kanal auch alles andere als große Mühe, sein Wirken zu verstecken. Auf der Plattform hat der Augsburger nun bei den beteiligten Personen, den Lehrern und Schülern, um Entschuldigung für die Aktion gebeten. Das Format, Online-Unterricht auf diese Art zu stören, werde nicht fortgeführt, die bisherigen Videos seien offline, also nicht mehr im Internet zu finden. "Ich hatte keine bösen Absichten mit dem Format", sagt der 21-Jährige. Es habe nur der Unterhaltung gedient. Die Störungen des Unterrichtes bezeichnet er als "Fehler", den er nicht wiederholen werde.

Neben den polizeilichen Ermittlungen hatte die Aktion für den Mann aus Augsburg auch weitere Konsequenzen. Wie er in dem neuesten Video auf seinem Kanal berichtet, wollte er eigentlich vergangene Woche in die Türkei reisen. Sein Flugticket und der Nachweis eines negativen Corona-Testes, den er für die Reise benötigt hätte, waren allerdings auf dem von der Polizei sichergestellten Handy.

