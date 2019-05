vor 15 Min.

Augsburger Zoll kontrolliert Schloss Neuschwanstein

Beamte des Augsburger Zolls haben sich auf Schloss Neuschwanstein unauffällig unter die Besucher gemischt und rund 80 Beschäftigte kontrolliert.

Von Jörg Heinzle

Zollbeamte haben am Dienstag rund 80 Beschäftigte auf Schloss Neuschwanstein kontrolliert. Mehrere Kontrollteams mischten sich unauffällig unter die Schlossbesucher. Die Zollbeamten aus Augsburg prüften unter anderem Arbeiter, die derzeit mit umfangreichen Renovierungsarbeiten an dem Schloss im Allgäu beschäftigt sind.

Die Beamten prüften aber nicht nur Bauarbeiter, sondern auch Beschäftigte in der Gastronomie, in Andenkenläden, beim Sicherheitsdienst und Kutschenfahrer. Die Kontrolle habe ohne konkreten Verdacht stattgefunden, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Augsburg unserer Redaktion.

Die Kontrolle am Dienstag habe bisher keine Verdachtsmomente auf Schwarzarbeit oder andere Verstöße ergeben, so die Sprecherin. Nun müssten die vor Ort erhobenen Daten aber noch überprüft werden. Das könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Leiter des Hauptzollamtes, Hans-Henning Kühne, sagt zu dem Einsatz: "Dieser Prüfeinsatz des Finanzkontrolle Schwarzarbeit zeigt deutlich, dass mit dem Zoll wirklich überall und jederzeit gerechnet werden muss."

Augsburger Zoll kontrollierte im vergangenen Jahr 1400 Firmen

Die Beamten der Augsburger Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrollierten im vergangenen Jahr rund 1400 Firmen. Daraus ergaben sich rund 2600 Ermittlungsverfahren. Zusammengerechnet haben sich so laut Zoll Haftstrafen von 87 Jahren und Geldbußen von knapp 2,7 Millionen Euro ergeben.

