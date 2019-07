13:15 Uhr

Augsburger bauen Schule in 2000 Metern Höhe

Architekturstudenten packen mit an, auch die Patrizia Stiftung unterstützt die Einrichtung in Nepal. Was Fußballweltmeister Mario Götze mit der Aktion zu tun hat.

Von Michael Hörmann

Er ist der höchste Berg der Welt: Mit seinen 8848 Metern dominiert der Mount Everest das Himalaja-Gebirge im südasiatischen Binnenstaat Nepal. Das kleine Land grenzt an die beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt: China und Indien. Es gibt Menschen in Augsburg, die zu Nepal einen speziellen Zugang haben: Architekturstudenten der Fachhochschule Augsburg gehören dazu. Sie haben in der Fremde kräftig angepackt und mit Unterstützung der heimischen Bevölkerung eine Schule errichtet.

Finanzielle Hilfe kommt ebenfalls aus Augsburg. Die Patrizia Kinder-Stiftung hat das Projekt mit einem sechsstelligen Beitrag gefördert. Die Schule gehört zu 17 Einrichtungen weltweit, die mit Geld aus Augsburg bezuschusst wurden.

Nepal: Erdbeben zerstörte 2015 tausende Schulen

Alexander Busl ist Geschäftsführer der Stiftung und war vor Kurzem in Nepal. Von den Eindrücken sei er noch immer überwältigt, schildert er. „Wer unsere Schule besucht, blickt nach oben auf eine riesige Bergwelt.“ Dabei liegt die Schule auch bereits auf einer Höhe von knapp 2000 Metern. Zum Mount Everest sind es 140 Kilometer Luftlinie.

Wenn Busl über Nepal erzählt, berichtet er vor allem über die ärmlichen Verhältnisse, in denen die Familien dort leben. Die Sorgen der Menschen seien auch deshalb groß, weil die Region als erdbebengefährdet gilt. Im Jahr 2015 ereignete sich in Nepal ein schweres Erdbeben, bei dem landesweit fast 4000 Schulen zerstört wurden. Die Schule im Ort Dhoksan, der 20 Kilometer Luftlinie von der Hauptstadt Kathmandu entfernt liegt, hielt großteils stand.

Mario Götze stiftete als Botschafter Fußballtrikots

Es ist jene Einrichtung, die 2012 eröffnet wurde. Damals gab die Patrizia Stiftung bereits Geld zum Bau. Die Schule war lediglich für Erst- bis Fünftklässler ausgelegt. Doch was kommt danach? Die Stiftung erklärte sich bereit, einen Erweiterungsbau mitzufinanzieren. Jetzt steht eine neue Schule für die Klassen sechs bis acht samt Bibliothek und Lesesaal.

Ein Schulprojekt in malerischer Bergwelt in Nepal: Der Bereich mit dem blauen Dach wurde 2012 eingeweiht, die Erweiterung ist mittlerweile abgeschlossen. Bild: Privat

Die Stiftung wurde 1999 gegründet. Stiftungsbotschafter sind Fußballweltmeister Mario Götze und dessen Frau Ann-Kathrin. Ein Geschenk aus Deutschland kam besonders gut an: Götze stiftete Trikotsätze, zum einen das gelbe Heimtrikot von Borussia Dortmund und zum anderen das schwarze Auswärtstrikot.

Busl: „Ansonsten hätten immer nur kleine Götzes in gelben Trikots gegeneinander gekickt.“

