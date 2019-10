16:00 Uhr

Augsburger beschert Bud Spencer eine besondere Feier

Der Schauspieler wäre am Donnerstag 90 Jahre alt geworden. Im Cinestar wird deshalb ein Kinofilm gezeigt. Bud Spencers Tochter Cristiana Pedersoli wird als Gast erwartet.

Von Miriam Zissler

Bud Spencer wäre am Donnerstag 90 Jahre alt geworden. Der Italiener, der eigentlich Carlo Pedersoli hieß, ist 2016 gestorben. Mit Augsburg hat der runde Geburtstag des Schauspielers erst einmal wenig zu tun. Dennoch wird an diesem besonderen Jubiläum auch hier an ihn gedacht – naheliegenderweise mit einem Film, der ihn nochmals samt vielen Wegbegleitern auf die große Leinwand bringt.

Ein Familienmitglied hat sein Kommen zugesagt: Tochter Cristiana Pedersoli wird am Donnerstag zu Gast im Augsburger Cinestar sein, wenn dort um 20 Uhr der Film „Sie nannten ihn Spencer“ gezeigt wird. Ihren Besuch hat wiederum der Augsburger Marcus Zölch eingefädelt.

Riccardo Pizzuti und Sale Borgese kommen nach Augsburg

Und nicht nur ihren: Riccardo Pizzuti und Sal Borgese sind ebenfalls mit von der Partie. Die beiden Schauspieler und Stuntmen bekamen in den legendären Filmen mit Bud Spencer und Terence Hill vor allem eines auf die Mütze. Pizzuti spuckte in einer bekannten Schlägerszene Zähne aus – in Wahrheit waren das jedoch nur weiße Bonbons. Borgese knallte im handfesten Einsatz schon einmal mit seinem Kopf auf verschiedene Tischplatten – doch auch das konnte ihm wenig anhaben. „Sie werden alle nach der Vorstellung für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen“, verspricht Marcus Zölch.

Der 41-jährige Augsburger war mit Bud Spencer befreundet, genauso wie er heute auch noch mit Mario Girotti alias Terence Hill befreundet ist. „Er konnte nicht zusagen, weil er gerade in Umbrien dreht“, weiß Zölch, der Bud Spencer in den 2000er-Jahren in dessen Heimatstadt Rom kennenlernte. Erst war der Augsburger ein Fan, später ein Freund. 2010 lernte Zölch auch Bud Spencers Filmpartner Terence Hill kennen, mit dem er ebenfalls befreundet ist. Im vergangenen Jahr besuchte Hill Zölch in Augsburg, als er einen Zwischenstopp auf der Promotion-Tour für den Film „Mein Name ist Somebody“ einlegte.

Road-Trip durch Europa für "Sie nannten ihn Spencer"

Marcus Zölch konnte inzwischen selber Schauspielluft schnuppern. Er hatte eine Rolle in der Comedy-Version des Filmporträts „Sie nannten ihn Spencer“, der bei der Sondervorstellung am Donnerstag, 31. Oktober, gezeigt wird. Ein Jahr nach dem Tod von Carlo Pedersoli kam diese Hommage in die Kinos. In dem Doku-Roadmovie machen sich der Berliner Jorgo Papasoglou und der Augsburger Marcus Zölch auf den Weg, um ihr Idol einmal zu treffen. Papasoglou ist von Geburt an blind. Er kennt alle Filme von Bud Spencer auswendig. „Als wir uns kennenlernten, haben wir uns sofort gut verstanden und haben uns die Sprüche um die Ohren gehauen. Das hat dem Filmemacher Karl-Martin Pold gefallen. Es hat einfach von Anfang an gepasst“, sagt Marcus Zölch. 100 Stunden Filmmaterial hätten sie nach ihrem Road-Trip kreuz und quer durch Europa „im Kasten“ gehabt, die letztlich in Kinofilmlänge heruntergeschnitten wurden.

In der Doku treffen sie zahlreiche Weggefährten von Bud Spencer, der vor seiner Schauspielkarriere als Schwimmer für Italien bei Olympischen Spielen teilnahm. „Am Donnerstag wird bislang noch unbekanntes Bildmaterial von Bud Spencer gezeigt“, weiß Marcus Zölch.

Der Film wird am Donnerstag bundesweit in allen Cinestar-Kinos angeboten. Ein Teil des Erlöses geht an die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“.

