Augsburger können die neue Mobilitäts-Flatrate testen

Die Stadtwerke Augsburg bieten Nahverkehr, Car-Sharing und Leih-Räder für eine Pauschale an. Künftig kann die Flatrate erst einmal unverbindlich getestet werden.

Seit November bieten die Stadtwerke Augsburg (SWA) eine Mobil-Flat an. Damit können Bus und Tram, Carsharing-Auto und Leihrad aus einer Hand genutzt werden. Nach Angaben der Stadtwerke haben sich bislang rund 300 Kunden für eines der Mobil-Flat-Angebote entschieden – bald sollen es deutlich mehr sein: Ab sofort gibt es ein Angebot, nach dem die Mobil-Flat drei Monate unverbindlich getestet werden kann.

Flatrate für Nahverkehr, Car-Sharing und Fahrräder

Die Mobil-Flat gibt es in zwei Preispaketen für 79 und 109 Euro monatlich. Enthalten sind immer ein Mobil-Abo Innenraum für den Nahverkehr sowie die kostenfreie Nutzung von Leihrädern jeweils bis zu 30 Minuten, auch mehrmals am Tag. Der Preisunterschied beider Pakete liegt in der Nutzung von Carsharing. Für 79 Euro kann Carsharing bis zu 15 Stunden oder bis zu 150 Kilometer im Monat genutzt werden – für 119 Euro liegt das Angebot bei 30 Stunden Nutzung ohne monatliche Kilometerbeschränkung. In der Region gibt es gut 80 Standorte.

Neues Angebot der Stadtwerke Augsburg

Wer sich nicht ganz sicher ist, ob das Angebot auch zu den Bedürfnissen passt, kann den Vertrag in den ersten drei Monaten jeweils zum Monatsende kündigen. Tut man das nicht, verlängert sich die Laufzeit um neun Monate auf ein Jahr. Das ist die Mindestlaufzeit des Nahverkehrsabonnements im Tarifverbund. Nach der Mindestlaufzeit ist der Mobilflat-Vertrag monatlich kündbar.

