Augsburger nach Erdbeben: "Schlimmste Nacht unseres Lebens"

Auf der indonesischen Urlaubsinsel Lombok hat ein schweres Erdbeben viele Tote gefordert. Touristen aus Augsburg mussten das Erdbeben hautnah miterleben.

Von Ina Marks

Maximilian Settele hat als Juniorchef in der gleichnamigen Metzgerei in Haunstetten das ganze Jahr über jede Menge Arbeit. Als Metzgermeister muss er immer früh aufstehen. Auf seinen Jahresurlaub in Indonesien haben er und seine Lebensgefährtin sich deshalb unglaublich gefreut. Doch die Nacht, die die beiden und ein befreundetes Pärchen hinter sich haben, war die "schlimmste Nacht unseres Lebens."

Die vier jungen Augsburger befanden sich auf der Insel Gili Trawangan vor der indonesischen Ferieninsel Lombok, die am Sonntagabend erneut von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde. Bei dem Beben der Stärke 7,0 kamen mindestens 142 Menschen ums Leben. Tausende flohen in Panik aus ihren Häusern. So auch Maximilian Settele und seine Freunde auf der vorgelagerten Gili-Insel. Die Augsburger wollten am Sonntagabend gerade essen. Plötzlich bebte die Erde.

Lisa Peschanel und ihr Lebensgefährte Maximilian Settele sowie das befreundete Paar Janine Weber und Moritz Fendt (von links) sind froh, wenn sie wieder daheim sind. Bild: Settele

Erdbeben in Indonesien: "Das Haus schwang mit"

"Wir waren im ersten Stock und hatten so viel Glück, dass das Haus aus Bambus war und mitschwingen konnte", schreibt Maximilian Settele über eine private Facebook-Nachricht unserer Redaktion. Der Strom sei ausgefallen, überall Panik ausgebrochen. Der 27-Jährige und seine Freunde wurden auf einen hohen Berg geführt, wie so viele andere Menschen auch. Denn nach dem Erdbeben herrschte Tsunami-Warnung. "Dort verbrachten wir die ganze Nacht bis es hell wurde." Die Urlauber aus Augsburg wurden mit anderen Menschen vom Militär evakuiert und zunächst nach Lombok gebracht. Dort warten die vier auf einen Flug. Am Flughafen herrsche Chaos. Daheim in Haunstetten machen sich die Eltern große Sorgen.

Über 1000 Touristen, darunter auch vier Augsburger, wurden von der kleinen Insel Gili Trawangan evakuiert. Bild: AFP PHOTO / Indonesia Water Police

Sie beraten sich mit ihrem Reisebüro, wie man die jungen Leute schnellstmöglich nach Hause bekommt. Denn für die ist der Traumurlaub gelaufen. "Unser Sohn wollte für ein ganzes Jahr Erholung tanken. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass ihnen nichts passiert ist", sagt Mutter Erika Settele erleichtert. Jetzt kann sie es kaum erwarten, bis alle wieder gesund daheim sind.

Auch Martin Koper wird diesen Urlaub nicht mehr vergessen. Der Augsburger befand sich mit seiner Frau und dem elfjährigen Sohn auf Lombok selbst, als es in der Erde zu rumoren begann. Die Familie hielt sich gerade in einem Strandrestaurant auf. "Das war eine Erschütterung, wie man sie kaum beschreiben kann. Sie kam von ganz tief unten", versucht es der 39-Jährige zu beschreiben. Die Kopers brachten sich sofort am Strand in Sicherheit. Das war gut so.

Tsunami-Warnung: Kopers Familie wurde auf einen Berg geführt

"Das Restaurant wurde komplett zerlegt." Zurück im nahe gelegenen Hotel sahen die Kopers, wie dort alles zerbrochen oder umgefallen war. Nur kurz liefen sie ins Zimmer, um ihre Handys zu holen. "Wir wollten daheim Bescheid geben, dass es uns gut geht." In der Lobby trafen sich sämtliche Hotelgäste, manche auch im Bademantel. "Wegen der Tsunami-Warnung wurden wir auf den höchsten Punkt eines steilen Berges geführt." In Flip Flops lief die Familie zusammen mit anderen Touristen und Einheimischen hoch, vorbei an zusammengefallenen Häusern. Rund 250 Menschen verbrachten letztendlich die Nacht auf dem Berg.

Der Pazifische Feuerring - ein Erdbebengebiet 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Pazifische Feuerring (Ring of Fire) ist eine hufeisenförmige Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans.

Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht.

Denn hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander.

Es kommt zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen.

Entlang dieses mehr als 40.000 Kilometer langen Gürtels liegt ein großer Teil der aktiven Vulkane.

Er reicht von der süd- und nordamerikanischen Westküste über die nord-pazifischen Inselgruppen der Aleuten und Kurilen nach Japan und weiter über die Philippinen, den Ostrand Indonesien, verschiedene Südsee-Inselstaaten bis Neuseeland und zur Antarktis.

"Ich glaube, es gab 116 Nachbeben. Das stärkste soll 5,4 betragen haben. Die Menschen waren aufgewühlt. Für unseren Sohn war es natürlich sehr hart. Ich will so etwas nicht noch einmal erleben müssen", meint Koper. Von der Hilfsbereitschaft der Hotelangestellten war der Augsburger tief beeindruckt. "Diese haben schließlich auch Familien. Aber sie brachten uns Matratzen und Poolauflagen auf den Berg." Im Laufe des Montags dann schafften es die Kopers, zumindest nach Bali auszufliegen. "Manche Menschen an Bord trugen nur ihre Badehose und hatten noch ihre Kreditkarten dabei - sonst nichts." Auf Bali wird die Familie nun wohl vier Tage verbringen müssen, bis es weiter nach Singapur und von dort aus dann nach Hause geht.

Lombok ist Nachbarinsel von Bali

Hier eine Übersicht. Bild: Dpa-infografik Gmbh

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Immer wieder bebt dort die Erde, oder es brechen Vulkane aus. Lombok ist die kleinere Nachbarinsel von Bali. Lange Zeit galt sie als Geheimtipp für Leute, denen Bali zu touristisch geworden war. Inzwischen sind aber auch dort viele Urlauber unterwegs. Das neue Beben hatte die Insel gegen 19.46 Uhr Ortszeit am Sonntagabend erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund 18 Kilometer nordöstlich von Lombok im Meer, in etwa 15 Kilometern Tiefe. Die größten Schäden gab es an der Nordküste. Auch die Hauptstadt Mataram wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der Süden und der Westen, wo sich die meisten Urlauber aufhalten, ist weniger betroffen.

Lombok war erst vor einer Woche von einem Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert worden. Dabei wurden 16 Menschen getötet. Außerdem gab es mehr als 350 Verletzte. Gut 500 Ausflügler wurden in den folgenden Tagen von dem aktiven Vulkan Rinjani in Sicherheit gebracht, wo sie zeitweilig festsaßen. Unter ihnen waren auch annähernd 200 Touristen aus dem Ausland, darunter etwa zwei Dutzend Deutsche. (mit dpa)

