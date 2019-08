17:30 Uhr

Augsburger sind bestürzt über den Amoklauf in Dayton

Ein Polizist geht über eine Straße im Oregon District, dem Ausgeh-Viertel in Dayton, in dem die Bluttat passierte.

Die Tat in Augsburgs amerikanischer Partnerstadt schockiert auch hierzulande. Wie man der Opfer gedenken will.

Der Angriff hatte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Ausgehviertel von Dayton ereignet. Ein 24-Jähriger stürmte mit einer Schusswaffe durch die Straßen der Augsburger Partnerstadt - und schoss. Neun Opfer starben, weitere 27 wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand zum Teil schwer verletzt. Wie US-Medien berichten, war die 22-jährige Schwester des Schützen unter den Todesopfern. Der Täter selbst wurde am Tatort von der Polizei erschossen. Laut Polizei ist sein Motiv bislang unklar.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl reagierte bestürzt: „Ein Angriff wie dieser rüttelt die ganze Stadtgesellschaft auf. Unsere Gefühle und unsere Anteilnahme sind bei den Bürgerinnen und Bürgern von Dayton.“ Beim Friedensfest am Donnerstag, 8. August, werde an die Opfer und Angehörigen des Attentats gedacht, so Gribl.

OB Gribl schickt einen Kondolenzbrief an seine Amtskollegin

Die Mitarbeiter der Stadt Augsburg haben laut der Pressesprecherin Monika Harrer-Jalsovec am Sonntagvormittag vom Amoklauf erfahren. Kurz darauf habe man in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter Anteilnahme geäußert. Mit einem Kondolenzbrief an seine Amtskollegin Nan Whaley werde der Oberbürgermeister zudem die Anteilnahme der Stadt Augsburg zum Ausdruck bringen. Whaley sagte nach dem Amoklauf auf einer Pressekonferenz mit Blick auf die zahlreichen Massaker in amerikanischen Städten und die Politik in Washington: „Wann ist das Maß voll?“

Dayton ist eine Großstadt im US-Bundesstaat Ohio mit rund 140.000 Einwohnern und etwa 800.000 in der Metropolregion. Seit 1964 ist Dayton die bis dato vierte Partnerstadt von Augsburg. Heute hat Augsburg sieben Städtepartnerschaften. Zuletzt war eine amerikanische Delegation, darunter Daytons Bürgermeisterin Nan Whaley im Jahr 2015 zu Gast in der Fuggerstadt. Ein Jahr zuvor war eine Augsburger Delegation zu Gast der US-Partnerstadt.

Aufgrund der großen Entfernung seien die Austauschaktivitäten naturgemäß nicht so häufig und intensiv wie mit den näher gelegenen Partnerstädten, so Harrer-Jalsovec. Eine besondere Rolle habe aber schon immer der Jugendaustausch, insbesondere von Schülern und Studenten gespielt. So pflege das Jakob-Fugger-Gymnasium einen alljährlichen Schüleraustausch mit der Chaminade Julienne High School. Die Universität Augsburg empfange außerdem jedes Jahr Gaststudenten aus Dayton. Beide Aktionen fanden dieses Jahr bereits statt. Im Moment seien für 2019 keine weiteren Austauschprogramme geplant. (wolo)

