15:09 Uhr

Augsburger sind doch keine Faschingsmuffel

Der Faschings- und Freizeitclub Augsburg kommt ohne Büttenreden aus und serviert seinem Publikum einen Show- und Tanzabend. Was geboten war.

Von Lisa Gilz

Können Wale fliegen? Und: Macht Butter nur das Brot leckerer oder hilft er auch für zarte Haut? Diese und andere Fragen wurden am Samstag beim ersten Showabend des Faschings- und Freizeitclub Augsburg (FFC) beantwortet. Die Besucher erlebten ein vielfältiges Programm, zu sehen waren Kindergarde, Männerballett, Sketche und Showtänze. Auch Gäste hatte sich der FFC eingeladen: Zu Besuch waren der Verein Faschingskomitee aus Mering (FKM) und der Carneval Club Königsbrunn Fantasia (CCK).

Der Abend stand unter dem Motto Showtanz und das zeigten der FFC, FKM und CCK gleichermaßen. Besonders bei den Tanzauftritten wurde das hohe Niveau der Gruppen durch viele Kostüm- und Musikwechsel gezeigt. Anstatt des klassischen Gardekostüms trugen die Tänzer aufwendig geschmückte, leuchtende Gewänder und erzählten tanzend Geschichten.

Fasching in Augsburg auch mit Männerballettgruppen

Auch die Männerballettgruppen kamen bei den Zuschauern gut an. Die Männer der Gruppe „Taktlose 2.0“ des CCK waren als Römer, Griechen, Piraten und in ihren Leoparden-Print-Kostümen ein „Augenschmaus“, kommentierte Moderator Markus Schmidt. Ob das die Zuschauer auch so sahen? Amüsiert jedenfalls waren sie, und beim Auftritt des FFC Männerballetts flog sogar Unterwäsche ins Publikum.

Zogen mit ihren Kostümen die Blicke auf sich: Showman Maximilian Salmen, Meerjungfrau Lisa Bacheier, Neptung Markus Bronner und Sträfling Franz Kapeller. Bild: Peter Fastl

Tierischen Spaß machte der Sketch „Wie Tiere essen“. Hier begegneten den Zuschauern ein fliegender Wal und ein sprunghaftes Känguru. In einer anderen Comedy-Nummer, ganz ohne Worte, zeigte eine Dame ihre Improvisationskunst mit Lebensmitteln. Als sei sie ein Butterbrot, strich sie sich Marmelade und andere Aufstriche ins Gesicht – alles im Sinne der Schönheit natürlich. Auch wenn man mit Lebensmitteln nicht spielen sollte, beim Publikum sorgte dieser Auftritt für große Lacher.

Glaubt man an Vorurteile, passen die Augsburger und der Fasching nicht so recht zusammen. Doch manchmal ist eben nichts dran an solchen Klischees. Beim Showabend jedenfalls traf man auf viele auffällig verkleidete Besucher – zum Beispiel auf Franz Kapellor aus Dasing, Maximilian Salmen aus Stadtbergen sowie Lisa Bacheier und Markus Brönner aus Augsburg. Sie waren zum ersten Mal beim Showabend – und das komplett kostümiert. Die vier sind richtige „Faschingsmenschen“, betonte Salmen. „Die ausgelassene Stimmung, der politische Humor, das Verkleiden, das gefällt uns sehr“, so Brönner. Der Gruppe gefiel der Showabend, auch wenn es keine Büttenreden gab. Aber die vier gehen über die nächsten zwei Wochen noch zu anderen Veranstaltungen und genießen die vierte Jahreszeit. „Augsburg hat mehr zu bieten, als die Grantler immer meinen“, erklärt Brönner.

Faschings-Showabend bei den Augsburgern beliebt

Unter den Besuchern waren auch viele Verwandte der Vereinsmitglieder. Familie Schneid war zu achtgekommen. Während Papa Joseph, die Enkel Verena, Markus und Patrick sowie Schwiegertochter Kathi an Auftritten teilnahmen, saßen Opa Anton, Oma Hermine und Mama Monika im Publikum. „Wir kommen jedes Jahr, um die Familie zu unterstützen“, sagt Anton Schneid. Hermine Schneid wurde zum Schluss noch mit einem Faschingsorden geehrt – als beste Oma. Sie leiht ihren Enkeln für die Auftritte auch schon einmal etwas aus ihrem Kleiderschrank.

Familie Schneid ist eine richtige Faschingsfamilie. Die Zwillinge Patrick und Markus, Mama Monika und Papa Joseph, Oma Hermine und Opa Anton (stehend v.l.), Tochter Verena und Schwiegertochter Kathi (vorne v.l.). Bild: Peter Fastl

Jochen Heckel, Vorstand des FFC, moderierte zusammen mit Markus Schmidt den Abend. Insgesamt seien weniger Besucher da gewesen als in anderen Jahren, aber das könnte man auf die neue Location zurückführen. Die vergangenen Jahre hat der Showabend immer im Hubertushof in der Firnhaberau stattgefunden. Am Samstag wurde stattdessen das Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit genutzt. Dort sind Veranstaltungen nur bis 22 Uhr erlaubt. „Trotzdem sind wir mit der Besucheranzahl zufrieden. Am Rosenmontag findet der Showabend zum zweiten Mal statt, diesmal im neuen Hubertushof. Hier erwarten wir dann unsere übliche Besucheranzahl“, erklärt Heckel. Das Programm am Rosenmontag wird ähnlich sein, allerdings werden andere Karnevalsvereine eingeladen.

Themen folgen