21:09 Uhr

Augsburger starten in die dritte Radlnacht - 31 Autos abgeschleppt

Mehr als 5000 Teilnehmer sind am Start, als am Samstagabend in Augsburg die dritte Radlnacht startet.

Mehr als 5000 Teilnehmer sind am Start, als am Samstagabend in Augsburg die dritte Radlnacht startet. Zuvor werden 31 Autos in der City abgeschleppt.

Von Michael Hörmann

Es ist die dritte Auflage der Augsburger Radlnacht. Deutlich mehr als 5000 Teilnehmer - so erste Schätzungen - sind es, die am Samstagabend mitmachen. Im Vorjahr waren es 6000, im Jahr 2016 dürften es 3500 gewesen sein.

Am Samstagabend ist aber doch vieles anderes als bei den zurückliegenden Veranstaltungen. Der Start ist zwar weiterhin um 21 Uhr in der Maximilianstraße, doch der Herbst macht sich an diesem Abend eben bemerkbar. Es dämmert bereits, als das Rahmenprogramm gegen 19 Uhr beginnt.

Die ersten Teilnehmer sind schon zum frühen Zeitpunkt da. „Ich bin gespannt, wie es unter den geänderten Vorzeichen läuft“, sagt Thomas Renner, der auch bei den ersten beiden Radlnächten mit am Start gewesen ist. Diese fanden allerdings immer im Sommer statt. Es war daher zum Zeitpunkt des Starts um 21 Uhr auch noch deutlicher heller als an diesem Samstagabend.

Die Vorfreude der Teilnehmer ist dennoch groß. „Ich freue mich, wieder durch den Schleifenstraßen-Tunnel zu fahren“, sagt eine jüngere Frau. Der Rundkurs beträgt 15 Kilometer. Es ist damit zu rechnen, dass die ersten Radler kurz vor 22 Uhr das Ziel in der Maximilianstraße erreichen werden.

Der 15 Kilometer lange Rundkurs leitet die Teilnehmer zur Berliner Allee, die fast komplett durchfahren wird und die Radfahrer zur Hans-Böckler-Straße bringt. Von Lechhausen führt die Route weiter über die MAN-Brücke zu einem Abstecher Richtung Oberhausen. Über die Jakoberwallstraße geht es zurück zum Startpunkt.

Straßenbahnen fahren trotz Augsburger Radlnacht weiter

Die jetzige Routenführung führte komplett an Straßenbahnstrecken vorbei. Das heißt, die Tramlinien im Stadtgebiet verkehrten am Samstag regulär. Auf einzelnen Buslinien gab es Einschnitte.

Weniger Freude dürften 31 Autofahrer haben, wenn sie demnächst zu ihren geparkten Fahrzeugen zurückkehren - die sind dann nämlich nicht mehr da. Die Autos, elf davon in der Maxstraße, wurden vor dem Start der Veranstaltung abgeschleppt. Die Stadt hatte mit Schildern auf das am Samstagabend geltende Halteverbot hingewiesen. 3200 Haushalte waren zusätzlich per Brief informiert worden.

Themen Folgen