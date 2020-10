vor 18 Min.

Augsburger startet Jobportal: Firmen sollen Fachkräfte ersteigern

In vielen Branchen sind Fachkräfte trotz Corona noch immer gesucht. Ein Augsburger hat deshalb eine besondere Job-Plattform entwickelt.

Von Leonhard Pitz

„Zum ersten, zum zweiten, zum dritten – verkauft!“ Wer diesen Satz hört, denkt vermutlich an ein Auktionshaus, indem Gemälde oder antike Vasen gehandelt werden – und nicht an eine Jobbörse. Doch genau das ist die Idee bei Bid4expert24. Auf der Job-Plattform, die ein 41-Jähriger IT-Systemkaufmann aus Augsburg entwickelt hat, sollen Unternehmen den passenden Bewerber finden – und sich im Wettstreit darum gegenseitig überbieten.

Das Prinzip erinnert einen zwar auf den ersten Blick an Praktiken aus dunkler Vergangenheit, soll aber ein hochaktuelles Problem lösen. Und anders als einst auf Sklavenmärkten soll derjenige profitieren, der "versteigert" wird. Wie Andreas Depner, der Gründer von Bid4expert24 erzählt, war sein Ausgangspunkt der Fachkräftemangel in vielen Branchen. „Ich habe lange darüber nachgedacht und mich gefragt: Wie kann man das lösen?“ Den klassischen Weg zum Job hält er für überholt, er will den Bewerbungsprozess einfacher und anonymer machen.

Jobportal Bid4expert24 aus Augsburg: Zuerst bleiben die Fachkräfte anonym

Wer sich auf seiner Plattform als „Experte“ registriert, ist erstmal nur eine Nummer. „Zu Beginn sind die Experten nicht mit ihrem Namen sichtbar, nur mit ihrem Beruf und ihren Fähigkeiten“, erklärt Depner. Stoßen dann Unternehmen auf die anonymisierten Profile, können sie eine Freischaltung anfragen. „Dann kann der Bewerber entscheiden, ob er seine Daten für das Unternehmen freigeben will“, so Depner weiter. So könne man etwa verhindern,dass das eigene Profil von der Firma entdeckt wird, bei der man aktuell noch arbeitet.

Die Anonymität soll zudem Diskriminierung vorbeugen. „Das Unternehmen sieht nicht, ob das Profil des Experten zum Beispiel zu einer Frau oder einem Mann gehört. Es sieht nur die Fähigkeiten“, sagt Depner. Hat der Experte die Freischaltung genehmigt, kann das Unternehmen ihn zum Bewerbungsgespräch einladen. „Dazu muss das Unternehmen aber zuerst ein Angebot mit Gehalt, Wochenstunden, Urlaub und sonstigen Vorteilen abgeben.“ Auf diese Weise seien die wichtigsten Punkte schon mal vor dem Gespräch schriftlich fixiert, erklärt Depner. Außerdem könnten sich beide Seiten das Bewerbungsgespräch sparen, wenn schon im Vorhinein klar ist, dass die Gehaltsvorstellungen zu weit auseinanderliegen.

Augsburger Jobbörse: Die Unternehmen sollen um das Gehalt bieten

Bewerben sich mehrere Unternehmen um dieselbe Fachkraft, dann kommt der Auktionsmechanismus ins Spiel. Die Unternehmen sehen die Angebote der anderen Firmen und erhöhen im Idealfall ihr Angebot, um das Rennen um die Fachkraft zu gewinnen. Der letztlich beim Bewerbungsgespräch vereinbarte Lohn dürfe zwar immer noch über, doch nie unter dem auf der Plattform ausgehandelten liegen, erklärt Depner.

Unternehmen, die sich bei Bid4expert24 registrieren, müssen eine Jahresgebühr zahlen, ebenso für jede Freischaltung von Bewerberprofilen. „Das soll die Datensammelwut der Unternehmen eingrenzen“, erklärt Depner. Zudem soll die Gebühr sicherstellen, dass die Unternehmen ihr Interesse an dem Kandidaten auch ernst meinen. Noch finden sich erst wenige Experten und Unternehmen auf der Plattform. Die Internetseite sei erst vor Kurzem online gegangen, sagt Depner. An dem Projekt arbeitet er jedoch schon mehrere Jahre, erzählt er. Sein Geld verdient der 41-jährige als IT-Systemkaufmann in Augsburg. Das Jobportal ist sein privates Herzensprojekt. „Man kann es fast als mein drittes Kind bezeichnen“, sagt der alleinerziehende Vater.

Erste Firmen finden das Bieterverfahren für Fachkräfte interessant

Zu den Unternehmen, die die Seite bereits nutzen, zählt die Aufbereitungstechnologie Noll GmbH. Das Familienunternehmen aus Bobingen stellt Maschinen für die industrielle Aufbereitung und Verarbeitung von Pulvern her. Prokuristin Bettina Noll findet vor allem die andere Herangehensweise toll: „Das ist einfach mal was anderes, hier gehe ich als Firma auf den Jobsuchenden zu und nicht andersherum." Dies gebe ihrem Unternehmen neue Möglichkeiten, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Diese Art und Weise neue Mitarbeiter zu finden gebe es noch nicht auf dem Markt, sagt Noll. „Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, wenn mehr Unternehmen die Seite nutzen und dann auch das Bieten um die Fachkräfte losgeht.“

