Augsburgerin ärgert Stillstand an der Stadtmauer

Trine Gutjahr, 68, liebt den Spaziergang an der alten Mauer entlang. Doch sie beklagt die langjährigen Baustellen. Und jetzt schränken auch noch Zäune den Weg ein. Was die Stadt dazu sagt

Von Ina Marks

Schon als Kind ist Trine Gutjahr an der Stadtmauer am sogenannten Lueginsland gerne spazieren gegangen. Die Augsburgerin liebt die Idylle dort. Umso mehr ärgert sie sich, dass es dort mit den Sanierungsarbeiten nicht voranzugehen scheint. Zumindest hat sie den Eindruck. Vor einigen Tagen, erzählt sie, kamen neue Absperrungen für die Fußgänger hinzu. Eine Nachfrage im städtischen Baureferat ergibt, dass sich die Bürger weiterhin gedulden müssen. Bekannt ist, dass die Augsburger Stadtmauer in einem Großprojekt über mehrere Jahre hinweg umfassend saniert wird. In diversen Abschnitten hat die Stadt nach eigenen Angaben dafür in den vergangenen Jahren etwa 1,5 Millionen Euro aufgewendet.

Auch der Teilbereich mit Innenhof an der Herwartstraße (Bastion Lueginsland) sei bereits aufwendig saniert worden. Er stehe seit 2018 der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Doch nun stünden weitere Teilabschnitte an. Die 68-jährige Gutjahr steht vor einem dieser Abschnitte. Sie ist gerade am Fischertor die Treppe zur Stadtmauer hochgelaufen und kommt an einem Bauzaun nicht weiter.

Er schränkt ihr und anderen Spaziergängern den Weg ein. „Es müssen immer wieder Teilabschnitte der Stadtmauer saniert werden“, heißt es aus dem Baureferat. Dazu sei es erforderlich, im Bereich der Baustellen Bauzäune aufzustellen. Trine Gutjahr kann jedoch nicht erkennen, dass dort irgendwo gearbeitet wird. Sie sorgt sich. „Ich habe Angst, dass die Zäune einfach hingestellt werden und die nächsten Jahre nichts passiert“, merkt sie an. Der Hexenbrunnen habe schon seit vielen Jahren kein Wasser mehr, hat die aufmerksame Augsburgerin beobachtet. Die Sitzbänke an der Stadtmauer seien schon lange abmontiert, kritisiert sie weiter. Tatsächlich stehen nur noch die Steinfundamente der Bänke da. Im Baureferat weist man darauf hin, dass die Sitzmöglichkeiten aus Sicherheitsgründen entfernt wurden.

Bei den Bänken direkt vor der Stadtmauer habe man nicht ausschließen können, dass sich kleine Mauerziegelteile lösen und auf die Bank fallen. „Nach der Sanierung sollen die Bänke wieder aufgestellt werden.“ Was den Brunnen anbelange, prüfe man derzeit, Wasserleitungen neu zu verlegen.

Die seien nämlich marode gewesen. Insgesamt seien die Sanierungsarbeiten im gesamten Bereich Lueg-insland umfangreich, wird betont. Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Sanierungsbedarf stünden im Fokus. Laut Baureferat verzögern sich zudem manche Ausführungen, weil Förderanträge nicht bewilligt sind und auch noch keine Zustimmungen der Fördergeber zu einem vorzeitigen Baubeginn vorliegen. „Die Arbeiten in der Gesamtmaßnahme werden aus heutiger Sicht sicher drei bis vier Jahre dauern.“ Trine Gutjahr, die sich um einen der schönsten Orte der Stadt, wie sie sagt, sorgt, muss sich wohl weiterhin gedulden.

