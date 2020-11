vor 17 Min.

Augsburgerin erlebt, wo es für E-Auto-Fahrer in der Stadt noch klemmt

Plus Eine Augsburgerin freute sich auf ihr Elektrofahrzeug. Doch im Alltag in der Stadt stellte sich schnell Frust ein – nicht nur an der Ladesäule.

Von Eva Maria Knab

Martha Petersen* wollte mit ihrem neuen Auto alles richtig machen. Die 59-jährige Augsburgerin verkaufte ihren alten Benziner und bestellte sich einen BMW mit Elektroantrieb. Monatelang freute sie sich darauf, künftig umweltschonend unterwegs zu sein. Doch mit der Freude war es schnell vorbei, nachdem sie ihr E-Auto geliefert bekommen hatte. Die ersten Fahrten in die Stadt wurde für sie zum Fiasko. Nicht nur beim Tanken an der Ladesäule lief es gründlich schief.

Die Stromtankstelle bei der City-Galerie war defekt und ist es noch

Petersen bekam ihr Gefährt von einem Mitarbeiter eines Autohauses in Schwäbisch Gmünd vor die Haustüre geliefert. "Bei der Einweisung ins Fahrzeug wollte ich mit dem Spezialisten das Auto erstmals laden", erzählt sie. Die beiden fuhren zur nächstgelegenen öffentlichen Stromtankstelle. Es ist die Schnellladestation am Schwall schräg gegenüber der City-Galerie. Doch die Tankstelle war defekt, wie ein Schild anzeigte. Pech für die Augsburgerin, die mit diesem Hindernis nicht gerechnet hatte. "Ich musste die Aktion in den Nachmittag verlegen und dann ohne Hilfe des Spezialisten alleine klar kommen."

Nachmittags steuerte die Augsburgerin mit ihrem frisch gelieferten E-Auto eine andere Ladestation an, die in Betrieb war. Es war die Station am Ulrichsplatz. Aber auch dort wartete auf Martha Petersen eine unangenehme Überraschung. Sie parkte auf dem ausgewiesenen Stellplatz vor der Zapfstelle. Dann konzentrierte sie sich ganz darauf, ihren allerersten Ladevorgang in den Griff zu bekommen. "Nachdem ich es geschafft hatte, die App zu aktivieren und die Stecker zu platzieren, lud mein neues Auto", sagt sie. Um so erstaunter war die Augsburgerin, als sie nach zwei Stunden zurückkam und einen Strafzettel über zehn Euro an der Windschutzscheibe vorfand. "Im ersten Moment konnte ich mir nicht erklären, was ich falsch gemacht hatte." Dann stellte sie fest: Zum Laden ihres Fahrzeugs hätte sie auch noch eine Parkscheibe auslegen müssen.

Zulassung von E-Autos steigt stark an - auch in Augsburg

Martha Petersen dürfte nicht die einzige sein, die in diesen Monaten erste Erfahrungen mit einem Elektro-Auto macht und auf ungeahnte Ärgernisse stößt. Nach Angaben der Stadt sind die Zulassungszahlen der Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb sowie mit Elektro-Hybrid-Antrieben von einem niedrigen Niveau in den letzten Jahren stetig nach oben gegangen: Gab es in Augsburg 2016 nur 129 zugelassene E-Autos, waren es 2019 schon 408. In diesem Jahr stieg die Zahl bis Anfang November noch einmal deutlich auf 736. Darüber hinaus sind in der Stadt derzeit 3550 Fahrzeuge mit Hybridantrieb zugelassen.

Petersen hat sich vor dem Kauf ihres neuen BMW extra danach umgesehen, ob es in der Nähe ihres Wohnhauses öffentliche Ladestellen gibt. Ein funktionierendes Netz von Tankstellen ist ihr wichtig, so wie anderen Autofahrern auch. Die Ladestation der Stadtwerke am Schwall ist jedoch schon seit mehreren Wochen außer Betrieb. Sprecher Jürgen Fergg sagt dazu auf Anfrage, die Stadtwerke seien bei der Reparatur auf den Hersteller angewiesen. Mit diesem stehe man in Kontakt, wann die Arbeiten ausgeführt werden, könne man derzeit leider nicht sagen. Fergg sagt weiter: "Wir sind über die Situation selbst sehr unglücklich und haben natürlich auch Interesse, die Ladestation schnellstmöglich wieder in Betrieb zu haben." Dauern Reparaturen immer so lange? Nach Angaben des Sprechers können die Stadtwerke an ihren Normalladestationen fast alle Reparaturarbeiten selbst ausführen - in der Regel innerhalb von einem Werktag.

Stadtwerke kündigen weiteren Ausbau von Ladesäulen an

Bei den Stadtwerken verweist man auch darauf, dass mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in Augsburg bereits 2010 begonnen wurde. Das Unternehmen gehe hier in Vorleistung, um das Thema Elektromobilität zu befördern, obwohl die Zahl der Elektrofahrzeuge eher langsam zugenommen habe. Insgesamt gibt es derzeit 35 Ladestationen mit rund 50 Ladesäulen in der Stadt. Jede Ladesäule verfügt über zwei bis vier Ladepunkte, also Steckdosen, an denen Autos geladen werden können. Sechs von den rund 50 Ladesäulen sind Schnelllader. Dort dauert ein Ladevorgang je nach Akkustand und -größe etwa 20 Minuten.

Fergg zufolge sollen weitere öffentliche Ladestationen kommen, wobei es noch keine konkreten Standorte gibt, die in absehbarer Zeit realisiert werden. Zusätzliche Ladestationen errichten die Stadtwerke auf Privatflächen - etwa bei Firmen, die E-Autos als Dienstwagen haben oder Lademöglichkeiten bereitstellen wollen. Auch Kooperationen mit Supermärken oder Einkaufszentren sind in Planung.

Beim Strafzettel gab es keine Gnade für Neulinge

Martha Petersen hat unterdessen versucht, ihr anderes Problem zu klären: den Strafzettel wegen der fehlenden Parkscheibe beim Stromtanken am Ulrichsplatz. An der Ladesäule selbst sei kein Hinweis gewesen, ärgert sie sich. Das Straßenschild habe sie im Schilderwald am Straßenrand übersehen. Warum eine Parkscheibe in diesem Fall überhaupt nötig ist, kann sie auch nicht nachvollziehen: "Man wird doppelt sanktioniert, wenn man zu lange steht." Denn auch über ihre Tank-App Enbw Mobility + sei eine "Strafzahlung" fällig, wenn sie mit ihrem BMW die Ladestelle zu lange blockiert.

In einem Schreiben an die Stadt bat die frisch gebackene E-Autofahrerin um eine ausnahmsweise Rücknahme des Verwarnungsgeldes. Doch dort kassierte sie eine Abfuhr. Bei der Verkehrsüberwachung pocht man auf die Vorschriften. Die Kontrolle tankender E-Autos per Parkscheibe sei vor allem deshalb nötig, damit auch andere dort tanken könnten, teilt dort Robert Port mit. Es sei auch nicht zwingend erforderlich, die App der Firma EnBW mit den Blockiergebühren beim Tanken zu benützen. Bei der E-Lade-Karte der Stadtwerke Augsburg würden keine solchen Gebühren berechnet. Auch die Beschilderung der Stromtankstelle hält man bei der Verkehrsüberwachung für eindeutig. Rund 1,50 Meter neben der Ladesäule in nördlicher Richtung befinde sich ein Verkehrszeichen mit weiteren Zusatzzeichen.

Martha Petersen entschied sich nach ihren Erfahrungen am ersten Tag mit E-Auto, in Augsburg lieber ihr Fahrrad zu benützen. "Ich bin mit dem Rad zum ADAC gefahren, um mir dort eine Parkscheibe für ein Auto zu besorgen." *Name geändert

Lesen Sie dazu den Kommentar: Elektroauto-Fahrern das Leben nicht unnötig schwer machen

Lesen Sie dazu auch: E-Mobilität in Augsburg: So ist die Lage bei Ladesäulen und Co.

Themen folgen