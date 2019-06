vor 48 Min.

Augsburgerin erzählt: Warum mir die Ulmer Straße fremd geworden ist

Christine Thoma ist in Oberhausen aufgewachsen, ihre Eltern hatten dort ein Wirtshaus. Sie liebte „ihre“ Ulmer Straße. Was die 68-Jährige nicht verstehen kann.

Von Ina Marks

Als Kind konnte sich Christine Thoma nicht vorstellen, mal aus der Ulmer Straße fortzugehen. Ihre Kindheit als Tochter der Wirtsleute des „Bayerischen Löwen“ empfand sie als schön und sorglos. Auch, weil die Menschen dort in einer Gemeinschaft lebten. Heute allerdings zieht es die 68-Jährige nicht mehr in die lange Straße von Oberhausen. Sie fährt lediglich mit der Straßenbahn durch, wenn sie jemanden im Uniklinikum besuchen will. Thoma ist entsetzt, was aus „ihrer“ Ulmer Straße in den vergangenen Jahrzehnten geworden ist.

Mit der AZ-Lokalredaktion schlendert sie noch einmal die Häuserreihe entlang. Wir wollen wissen, wie die Ulmer Straße vor rund 60 Jahren aussah, warum Christine Thoma das Viertel so liebte. Die Rentnerin hat sich schick gemacht für den Vormittags-Spaziergang. Fast fällt sie ein wenig auf mit ihrem Rock, der weißen Bluse mit Pulli, der Perlenkette und dem roten Lippenstift. Für Christine Thoma ist es wichtig, adrett gekleidet zu sein. Das hat sie schon von ihren Eltern gelernt, die einst ihre drei Kinder beim Modehaus Jung an der Wertachbrücke einkleideten. Thoma lässt den Blick über den Helmut-Haller-Platz schweifen. „Ich war eine Ewigkeit nicht mehr hier.“

Bild: Silvio Wyszengrad

Christine Thoma erzählt von ehemaligen Geschäften in Oberhausen

Vor einer Kneipe sitzen zwei Frauen an einem Tisch und unterhalten sich angeregt. An der Tram- und Bushaltestelle warten Schüler und Erwachsene, über den Platz laufen zwei junge Männer mit Bierflaschen in der Hand. Nüchtern sind sie offenkundig nicht mehr. Sie steuern auf den Süchtigen-Treff zu. „Das ist schon schlimm“, bemerkt Thoma. Sie betrachtet den Haller-Platz. Einen Kiosk habe es früher dort gegeben, erinnert sie sich. „Und kleine flache Häuser, mit einem Elektrofachgeschäft und einem super Obsthändler.“ Zu fast jedem Haus und jeder Ecke in der Ulmer Straße kann Christine Thoma eine Geschichte erzählen.

Sie zeigt mit dem Finger auf die andere Straßenseite. Dort war der Fachhandel für Fotozubehör eines alten Ehepaares. Hier das Geschäft für Schulbedarf und Modelleisenbahnen, das Käthe Koch hieß. „Käthe Koch kannte jeder“, sagt sie. Die alte Frau Koch sei konsequent jeden Tag mit schwarzer Schürze und Stehkrägelchen am Kleid im Geschäft gestanden. Wo heute ein Nagelstudio ist, befand sich früher der Zigarrenladen von Herrn Wagner. „Der war ein stattlicher Mann im Anzug, seine Frau ging gerne zum Friseur zum Kämmen.“ Thoma berichtet aus den 60er Jahren, als sie vom kleinen Mädchen zur jungen Frau heranwuchs, als es in Oberhausen noch keine Dönerläden und türkische Brautmodengeschäfte gab, wie sie sagt.

Bild: Silvio Wyszengrad

Das Exotischste damals, erinnert sie sich, war der Jugoslawe, der 1962 in der Ulmer Straße eröffnete. Bei den Oberhausern sorgte das fremdländische Restaurant für Aufsehen. Ihr Vater, der mit der Mutter seit 1957 das Gasthaus „Bayerischer Löwe“ führte, war von der neuen Konkurrenz gar nicht angetan. „Er stand Kopf, wenn die Leute da rein gingen und nicht zu ihm kamen“, erinnert sie sich. Aber auch sie sei neugierig auf das jugoslawische Essen gewesen. Spätzle und Braten kannte sie schließlich zur Genüge. Heimlich schlich sich Thoma also durch den Hintereingang in das neue Restaurant. „Mein Vater hätte das nie geduldet.“ Fasziniert war die Augsburgerin von den Kellnern, die schwarze Hosen und weiße Hemden trugen. „So was gab es bei uns werktags nicht.“ Die Ulmer Straße sei keine besonders feine Gegend gewesen, betont Christine Thoma.

Ihre Bewohner aber waren gutbürgerlich. Die Straße war geprägt von Einzelhandel und etlichen Wirtschaften mit schwäbisch-bayerischer Küche. Hier war alles erhältlich: Es gab etwa ein Milchgeschäft, einen Fahrradhändler, einen Metzger, ein Kaufhaus und Herrn Meier. Der verkaufte Hosenträger, Strümpfe und Strapsgürtel. Herr Meier war für die Oberhauserinnen eine Art Lebensretter: Er konnte Laufmaschen in Nylonstrümpfen reparieren. „Nylons waren damals teuer, darum waren wir froh, dass es ihn gab. Die Reparatur eines dünnen Strumpfes kostete ein Fuffzgerl, eines dickeren eine Mark.“ Die Ulmer Straße war früher ein gutes Viertel in Augsburg, um dort zu wohnen“, sagt Christine Thoma. Man kannte sich, man kaufte untereinander in den Geschäften ein, ging in die Wirtschaften. Wie auch in den Bayerischen Löwen.

"So etwas Verwahrlostes hätte es früher in der Ulmer Straße nicht gegeben"

In der Wohnung über dem Gasthaus wuchs Christine Thoma mit ihren beiden Geschwistern auf. Viele Stammkunden hätten die Eltern gehabt. „Morgens kamen sie auf ein erstes Bier. Mittags waren die Gäste zum Essen und Karten spielen da, am Nachmittag hatten wir die Kaffeetrinker und abends – ja, da kamen die vom Morgen wieder“, sagt sie und lacht. Kopfschüttelnd bleibt Thoma vor einem leer stehenden Schaufenster stehen. Es ist mit Plakaten zugeklebt. Viele von ihnen hängen in Fetzen. Im Schaufenster nebenan blinkt ein Spielautomat.

„So etwas Verwahrlostes hätte es früher in der Ulmer Straße nicht gegeben“, sagt die Rentnerin traurig. Viele Gebäude und Geschäfte findet sie verlottert. „Ich verstehe nicht, wie man das Viertel so verkommen lassen kann.“ Um die Altstadt habe sich die Stadt schließlich auch erfolgreich gekümmert. „Dabei ist Oberhausen und vor allem die Ulmer Straße eine tolle Wohngegend mit einer guten Nähe zur Innenstadt und einer Straßenbahn-Anbindung.“ Nein, die Ulmer Straße von heute habe nichts mehr mit der von damals zu tun, als sie als Kinder im Hettenbach noch Krebse gefangen haben. Oder für zwei Mark den „Förster vom Silberwald“ im Hubertkino anschauten.

Ein Mord in der Ulmer Straße

Freilich war das Leben nicht nur idyllisch. Probleme habe es laut Christine Thoma immer wieder mit den amerikanischen Soldaten gegeben, die in der Ulmer Straße gerne weggingen. Die Amerikaner hätten viel Geld gehabt und viel Alkohol getrunken. „Dann kamen auch die Frauen ins Spiel. Da gab es immer wieder Streit.“ Den einstigen Kings Club auf dem kleinen Hügel neben dem Oberhauser Bahnhof mied Christine Thoma als junge Frau. Ständig sei dort die Militärpolizei im Einsatz gewesen, weil es Ärger gab. Und dann war da noch der Inhaber eines Schuhladens, der eines Tages seinen eigenen Sohn erschoss. „Der Sohn hatte Geld aus der Kasse seines Vaters genommen. Mord in der Ulmer Straße – das hatte die Menschen damals schon bewegt.“

Christine Thoma, die einst Köchin gelernt hatte und zuletzt 25 Jahre im König von Flandern gearbeitet hat, wohnt seit einigen Jahren in der Fuggerei. Aufgrund ihrer geringen Rente wurde sie in der Sozialsiedlung aufgenommen. Die 68-Jährige liebt Augsburgs Innenstadt, geht dort gerne bummeln. Vor allem die Altstadt schätzt sie. Nie hätte sie sich als junge Frau vorstellen können, dass ihr die Ulmer Straße mal fremd werden könnte.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen