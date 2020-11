12.11.2020

Augsburgerin hilft zu klären, wer Corona-Impfung zuerst bekommt

Plus Die Augsburger Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl sitzt im Deutschen Ethikrat und schrieb an einem neuem Positionspapier mit, das die Verteilung des Corona-Impfstoffs behandelt.

Von Eva Maria Knab

Wenn der neue Corona-Impfstoff kommt, werden anfangs nicht genügend Dosen für alle impfbereiten Menschen in Deutschland zur Verfügung stehen. Damit geht es um die brisante Frage: Wer wird zuerst geimpft? Der Deutsche Ethikrat hat zusammen mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein Positionspapier veröffentlicht, das Antworten liefern soll. An dem Papier hat auch die Augsburger Professorin für Moraltheologie, Kerstin Schlögl-Flierl, mitgearbeitet. Sie sagt: "Wir haben versucht, nicht nur nach medizinischen Kriterien zu empfehlen, sondern haben auch rechtliche und ethische Prinzipien mitberücksichtigt." Damit sei das vorliegende Papier prozessorientiert und flexibel.

Augsburger Moraltheologin betrachtet nicht nur medizinische Kriterien

Den Impfstoff möglichst schnell in der Bevölkerung zu verbreiten, wird eine gewaltige Aufgabe sein. Fachleute haben vorgerechnet, dass bei 100.000 Impfungen am Tag 150 Tage nötig seien, um 15 Millionen Menschen zu impfen. In Deutschland leben jedoch 83 Millionen Menschen. Deshalb sollen die Impfdosen möglichst effizient eingesetzt werden zum Wohl der Allgemeinheit. Die 42-jährige Professorin Schlögl-Flierl sitzt im Ethikrat und war nach Angaben der Universität Augsburg an dem neuen Positionspapier beteiligt. Es führt medizinisch-epidemiologische Aspekte der Infektionsprävention mit ethischen, rechtlichen und praktischen Überlegungen zusammen. Daraus entwickelten die Autoren einen Handlungsrahmen für die anfängliche Priorisierung der Impfmaßnahmen gegen Covid-19.

Bereits jetzt stehen die ethischen und rechtlichen Prinzipien fest, nach denen eine Priorisierung erfolgen soll: Neben der Selbstbestimmung sind dies die Nichtschädigung beziehungsweise der Integritätsschutz, die Gerechtigkeit, die grundsätzliche Rechtsgleichheit, die Solidarität sowie die Dringlichkeit.

Corona-Impfungen sollen in neuen Zentren erfolgen

Mit dem Ziel, schwere und tödliche Krankheitsverläufe zu verhindern und das Gesundheitssystem zu schützen, soll aus Sicht der Experten der Fokus bei der Priorisierung von Hochrisikogruppen liegen. Die zweite zu priorisierende Gruppe sind Personen, die Erkrankten beistehen und selbst gegebenenfalls ein erhöhtes Risiko haben. Weiter heißt es in dem Empfehlungspapier, dass darüber hinaus Personen zu schützen seien, die für das Gemeinwesen besonders relevante Funktionen erfüllen und nicht ohne Probleme ersetzbar sind.

Geimpft werden soll nach der Empfehlung der Wissenschaftler nicht beim Hausarzt, sondern in dafür eigens eingerichteten, staatlich mandatierten Impfzentren. So könne am ehesten sichergestellt werden, dass der Impfstoff auch wirklich zu den Zielgruppen gelangt.

Die Autoren des Positionspapiers sprechen sich darüber hinaus gegen eine undifferenzierte, allgemeine Impfpflicht aus.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen